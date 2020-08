VIDEO. Rock en Seine : The Cure, Johnny Marr, PJ Harvey…Redécouvrez en intégralité les concerts qui ont marqué l’histoire du festival

France.tv se met aux couleurs de Rock en Seine ce week-end et propose des replays de plusieurs concerts iconiques du festival, à voir et revoir dès maintenant.

A défaut de pouvoir se tenir en présentiel cette année pour cause d'épidémie de coronavirus, le festival Rock en Seine s'est mué en Festival des festivals lors d'une soirée diffusée sur France 2, France Inter et Culturebox, le 27 août. De nombreux artistes français donneront un concert filmé pour l'occasion au au Domaine national de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine).

Parallèlement, sur france.tv/Culturebox, des diffusions d'anciens concerts emblématiques des précédentes éditions de Rock en Seine sont à voir ou revoir dès à présent. Une manière de se remémorer les moments forts de ce grand évènement musical annuel.

PJ Harvey en 2017

Passée par Rock en Seine en 2017 avec 9 musiciens et son saxophone, la grande prêtresse anglaise du rock alternatif PJ Harvey avait envoûté les festivaliers grâce à son aura et son charisme. Elle avait notamment joué de nombreux morceaux de son neuvième album, The Hope Six Demolition Project. Ce concert est à retrouver en replay pendant trois mois sur france.tv/Culturebox.

The Roots en 2004

L'iconique groupe de hip-hop originaire de Philadelphie aux Etats-Unis avait donné un concert en 2004 sur la Grande Scène de Rock en Seine qui avait marqué les esprits. Cette rediffusion en replay de leur concert sonne aujourd'hui comme un hommage. Malik B., cofondateur du groupe, est mort le 30 juillet. Ce concert est à retrouver en replay pendant trois mois sur france.tv/Culturebox.

The Cure en 2019

Le ténébreux Robert Smith et ses acolytes de The Cure avaient enflammé Rock en Seine en 2019 pour le plus grand bonheur de fans venus de toute la France, et même de l'étranger, pour assister à l'événement. En un peu plus de deux heures de performance, le groupe a eu le temps de jouer ses plus grands tubes et de réexplorer l'ensemble de son impressionnante discographie. Ce concert est à retrouver vendredi 28 août à 20h30 puis en replay pendant un mois sur france.tv/Culturebox.

Mac Demarco en 2017

En 2017 sur la Grande Scène du festival, le trublion canadien du rock avait livré un concert "à la cool", en chaussettes, avec, en guise de décor, une table d'apéro où ses amis étaient attablés. Mac Demarco présentait alors son album The Old Dog (suivi depuis par le très cool Here Comes the Cowboy). Ce concert est à retrouver vendredi 28 août à 21h45 puis en replay pendant trois mois sur france.tv/Culturebox.

Johnny Marr en 2019

L'ancien guitariste des Smiths s'est produit en 2019 sur une des moyennes scènes de Rock en Seine lors d'un concert endiablé. Johnny Marr avait réveillé le public avec des interprétations de morceaux issus de son album Call The Comet et de tubes des Smiths. Un grand moment de rock anglais. Ce concert est à retrouver samedi 29 août à 21h puis en replay pendant trois mois sur france.tv/Culturebox

Run the jewels en 2015

Les deux complices d'un des groupes de hip-hop américain indépendant les plus novateurs de ces dernières années avaient livré une performance mémorable à Rock en Seine en 2015. L'alchimie parfaite entre ces deux fortes personnalités avait permis à leur prestation de figurer parmi les plus marquantes de la 13e édition du festival. Ce concert est à retrouver samedi 29 août à 22h05 puis en replay pendant trois mois sur france.tv/Culturebox.