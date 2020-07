Cofondateur du groupe de hip-hop The Roots, Malik B. est mort à l'âge de 47 ans

L'annonce a été faite sur Twitter le 29 juillet, par le groupe The Roots lui-même. Le chanteur et rappeur originaire de Philadelphie est décédé à l'âge de 47 ans. Les causes de sa mort n'ont pas été précisées et demeurent pour le moment inconnues.

"Nous avons le regret de vous informer du décès de notre bien-aimé frère et membre de longue date des Roots, Malik Abdul Basit. Que l'on garde en mémoire son dévouement pour l'islam et l'inventivité de l'un des plus talentueux "MC" de tous les temps. Nous vous demandons de bien vouloir respecter sa famille en ces temps de deuil", ont publié les membres des Roots sur Twitter.

We regretfully inform you of the passing of our beloved brother and long time Roots member Malik Abdul Basit. May he be remembered for his devotion to Islam and innovation as one of the most gifted MCs of all time. We ask that you please respect his family in our time of mourning pic.twitter.com/NVHtb2CFWP