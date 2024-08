Rock en Seine 2024 : ancien producteur d'Ed Sheeran et de BTS, qui est Fred Again, l'une des têtes d'affiche du festival ?

Il revient à Paris. Après avoir rempli deux Zénith dans la capitale en septembre 2023, Fred Again se produit vendredi 23 août à Rock en Seine, tête d'affiche de cette troisième journée. Deux ans après sa première venue à Saint-Cloud, le producteur britannique a encore gagné en notoriété, s'imposant définitivement comme l'un des grands noms mondiaux de la musique électronique.

Ce que l'on sait moins, c'est que l'anglo-saxon de 31 ans a patiemment attendu son heure, œuvrant dans l'ombre au succès d'autres grands artistes. Retour sur la genèse et l'ascension du phénomène Fred Again.

Une lignée aristocratique

C'est le 19 juillet 1993, à Balham, quartier sud de Londres, que Frederick John Philip Gibson, de son vrai nom, voit le jour. L'Anglais naît dans un milieu privilégié, issu de deux lignées d'aristocrates. Son père, Charles Anthony Warneford Gibson, est un King's Counsel, soit un avocat de haut rang nommé par le monarque du Royaume-Uni, chargé notamment de conseiller juridiquement le roi et les membres de sa famille. De par sa mère, Mary Ann Frances, Frederick compte aussi de nombreux ancêtres aux innombrables titres de noblesse, comptant pêle-mêle barons et autres vicomtes.

Pour parfaire l'éducation bourgeoise du jeune Frederick, sa famille l'envoie au Marlborough College, pensionnat privé dans lequel il restera cinq ans, jusqu'à sa majorité en 2011. La rencontre entre Fred Again et la musique s'est jouée dès l'enfance, alors qu'il s'amusait avec un enregistreur Boss à huit pistes. À 16 ans, il est invité par un voisin à assister aux répétitions de son groupe a capella. Cet ami de la famille n'est autre que Brian Eno, pionnier britannique de la musique expérimentale et réalisateur artistique de David Bowie à la fin des années 1970. Difficile, pour le jeune Frederick, de connaître meilleur précepteur.

Le Mag • @fredagainagain1 ⚡️

Les 3 meilleures prods de Fred Again.. selon @nicoprat sont.. 🕺🎉 #RES24



🎟️ Vendredi 23 août : https://t.co/75XSrOFcro pic.twitter.com/CnTizIv1gU — Rock en Seine ~ Jour 3 🌴 (@rockenseine) February 28, 2024

Après deux ans d'apprentissage à ses côtés, le jeune Londonien voit son tuteur lui confier une tâche d'importance. À seulement 18 ans, Brian Eno lui demande de coproduire deux albums qu'il prépare avec le musicien Karl Hyde (Someday World et High Life, sortis en 2014). La carrière est lancée pour Fred Gibson, son premier nom d'artiste. Avec ses multiples casquettes d'auteur, compositeur et producteur, il collabore dans un premier temps avec des rappeurs britanniques comme Roots Manuva, Stefflon Don ou Flowdan. Viennent ensuite des noms plus mainstream : Ellie Goulding, Charli XCX, Shawn Mendes, le groupe de K-Pop BTS ou encore la chanteuse Pink. Hyper prolifique, Fred Gibson gagne encore en réputation après ses autres collaborations avec Ed Sheeran et le rappeur Stormzy.

Discret et relativement inconnu jusqu'alors, le producteur est pourtant à l'origine de nombreux hits, dont le Own It signé par Stormzy, Ed Sheeran et Burna Boy. Toujours dans les bons coups musicaux, Frederick Gibson est impliqué dans un tiers des singles qui ont occupé la première place des classements en Grande-Bretagne, rappelle le quotidien d'outre-Manche The Guardian. Autre consécration : l'artiste devient en février 2020 le plus jeune lauréat du Brit Award 2019 dans la catégorie du meilleur producteur.

Les confinements, moteurs de son succès planétaire

Comme l'entièreté de la planète, Fred Gibson subit la pandémie de Covid-19 dès le mois suivant. Il ne suspend pas ses activités musicales pour autant. Ces événements vont même devenir un moteur artistique déterminant pour celui que l'on nomme à présent Fred Again. Le producteur sample des notes vocales, enregistrées avec le dictaphone de son smartphone ou envoyées par ses proches, pour bâtir un journal intime musical. Actual Life, son tout premier projet solo, prend ainsi vie en avril 2021, le tout sous fond de sonorités lo-fi. Comme son nom l'indique, l'album s'inspire de la vie quotidienne, entièrement chamboulée par l'arrivée de la pandémie. Le son Marea (We've Lost Dancing), en featuring avec The Blessed Madonna, lui fait accéder à une notoriété définitive.

Six mois plus tard, Fred Again récidive avec Actual Life 2, dans lequel il continue de forger cet espace musical qui met à l'honneur une jeunesse mélancolique du temps perdu pendant la crise sanitaire qu'elle ne rattrapera jamais. "C'est impressionnant à quel point des sons que je considère tragiques sont en fait perçus comme réjouissants par le public, racontait le chanteur à GQ Australia en février dernier. C'est entièrement à eux de se faire leur propre interprétation. J'essaie de ne pas trop y penser et de simplement faire les choses comme elles me viennent."

Le producteur conclut sa trilogie avec Actual Life 3, dévoilé en octobre 2022. Entre temps, il avait déjà sorti un remarqué USB, sur lequel figuaraient d'immenses noms de l'industrie, du DJ américain Skrillex en passant par le groupe suédois de dance Swedish House Mafia jusqu'aux rappeurs américain Baby Keem, Lil Yachty, Future et Playboi Carti. En juillet 2022, Fred Again se fait aussi remarquer pour sa prestation d'une heure dans une "Boiler room" londonienne [live enregistré en petit comité puis diffusé sur internet] qui cumule aujourd'hui 37 millions de vues.

En France, sa musique circule plus lentement. La bonne vieille méthode du bouche-à-oreille, entre connaisseurs, marque la première étape. Puis l'application TikTok, en tremplin absolu qu'elle est devenue pour faire de certaines musiques confidentielles des morceaux entendus par tous, a fini le travail. Fred Again déplace donc désormais les foules, même dans l'Hexagone. Il remplit le Moulin Rouge en avril 2022, l'Elysée Montmartre en décembre de la même année, ainsi que deux Zénith en septembre dernier.

"Le symbole d'un problème qui dure depuis des décennies"

Apparence de gendre idéal, surdoué de la musique et allure sympathique : Fred Again n'est-il pas trop parfait ? S'il fait l'unanimité chez le grand public, certains débats existent sur le DJ dans les scènes musicales situées hors des radars. "Pour beaucoup, il est le symbole d'un problème qui dure depuis des décennies, qui consiste à ce que des artistes privilégiés peuvent s'inspirer de l'undeground, y ajouter un sens des affaires certain et le coup de projecteur d'une maison de disques à tout cela, pour gagner des millions au passage", taquine le magazine culturel britannique The Face.

Au regard des institutions, le voici en tout cas pleinement reconnu. En février dernier, il remportait son premier Grammy Awards dans la catégorie du meilleur album dance/électronique pour Actual Life 3, ainsi qu'un autre trophée dans la catégorie du meilleur enregistrement dance/électronique pour le morceau Rumble conçu avec Skrillex et Flowdan.

"Ce surdoué trentenaire est chanteur, compositeur et multi-instrumentiste, comme on a déjà pu le constater lors de sa première venue à Rock en Seine en 2022. Sa trajectoire ressemble à celle d'une météorite", vante le festival sur son site internet. Le public en jugera de lui même, ce vendredi 23 août, avant d'attendre seulement treize jours pour écouter le nouvel album de Fred Again : Ten days, sortie prévue le 6 septembre prochain.