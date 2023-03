Le chanteur britannique Ed Sheeran annonce la sortie d'un nouvel album et une tournée européenne

Ed Sheeran a révélé aujourd'hui sur Instagram le nom et la date de sortie de son nouvel album "Subtract" et une tournée européenne qui passera par Paris, le 2 avril prochain.

Une bonne nouvelle pour ses fans : le chanteur britannique Ed Sheeran est de retour avec un sixième album solo, Subtract, qui sort le 5 mai et une tournée européenne, dont une date dans la capitale française, à l'Accor Arena.

Le trentenaire explique sur Instagram qu'il a travaillé sur cet album très personnel, où il évoque ses peurs et sa dépression, pendant une décennie. "Au début de l'année 2022, une série d'événements a bouleversé ma vie, ma santé mentale et le regard que je portais sur la musique et l'art", confie le chanteur, confronté à la mort d'un de ses amis proches, Jamal Edwards et au cancer de sa femme. "Ecrire des chansons est une thérapie, cela aide à organiser mes émotions", poursuit-il.

Un teaser vidéo publié sur YouTube montre la superstar anglaise se balader sur le bord de mer. Sur le sable, les noms des 13 chansons qui composeront ce nouvel opus se dessinent : Boat, Dusty ou encore Spark.



Ces chansons inédites et ses plus grands tubes seront à découvrir sur la scène de l'Accor Arena à Paris le 2 avril prochain, seule étape française d'une mini-tournée surprise.