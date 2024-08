Lana Del Rey en exclusivité, flamme paralympique... ce qu'il faut savoir sur la 20e édition de Rock en Seine

C'est un moment attendu par les fans de rock, mais pas seulement. Le festival Rock en Seine, qui fêtait ses vingt ans d'existence l'année passée, remet le couvert en cette fin de mois d'août. Alors que les Jeux olympiques et paralympiques s'invitent cette année à la fête, 90 noms s'apprêtent à se succéder en l'espace de cinq jours sur les différentes scènes montées dans le domaine national de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine).

Du nouveau roi de la musique électronique Fred Again en passant par les Italiens du groupe Maneskin ou les Britanniques de Massive Attack, la programmation s'annonce aussi solide qu'éclectique, avec le but affiché d'attirer toutes les générations. Franceinfo vous dit tout sur cette nouvelle édition de Rock en Seine.

L'événement : une date française unique pour Lana Del Rey

À elle seule, sa présence constitue un fait remarquable. Longtemps éloignée des scènes durant sa carrière, Lana Del Rey est revenue en grâce. En France, elle avait rempli l'Olympia en quelques minutes pour son concert donné l'été dernier. Cette année, dix ans après sa première expérience à Saint-Cloud, l'artiste américaine a choisi de se produire à Rock en Seine pour sa seule date en France en 2024. Ce sera le mercredi 21 août, journée d'ouverture du festival.

Une date soigneusement cochée dans le calendrier des fans. Ses derniers confirment d'ailleurs la renommée dont jouit Lana Del Rey dans l'Hexagone : le 21 août reste pour l'instant la seule journée pour laquelle il ne reste plus de billets disponibles à la vente. Après sa tournée européenne, Lana Del Rey dévoilera son album Lasso, projet aux sonorités country qui sortira en septembre prochain.

Plus d'une centaine d'artistes au total

Outre la présence de Lana Del Rey, la première journée comporte aussi son lot d'artistes appréciées du public. Au féminin, car, comme l'année dernière, Rock en Seine renouvelle sa programmation exclusivement composée de femmes le 21 août. La chanteuse belge Rori ouvre le bal, suivie de Nell Mescal, Rachel Chinouriri, mais également la française Pomme qui occupe la grande scène juste avant la prestation de Lana Del Rey.

Le jeudi, c'est le groupe de rock alternatif Maneskin qui reprend le flambeau. Une journée lancée par le groupe de rock londonien 100% féminin The Last Dinner Party. Les festivaliers pourront également assister à la représentation du groupe de rock suédois The Hives, ou encore celle du polyvalent rappeur américain Teezo Touchdown, qui peut se vanter d'avoir collaboré avec Drake et Travis Scott.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rock En Seine (@rockenseine)

L'autre événement du festival, c'est aussi le retour en France de Fred again, DJ en tête d'affiche le vendredi 23 août. L'artiste londonien, l'un des nouveaux rois de la musique électronique, a explosé ces dernières années. Il présentera notamment son dernier album USB, sorti en avril dernier. À l'instar de Lana Del Rey, la présence de Fred again à Rock en Seine sera sa seule apparition française en 2024. L'artiste pop française Bonnie Banane est également programmée le vendredi. Après son premier album Sexy Planet (2020), elle a sorti un second projet, intitulé Nini, en avril dernier.

Le samedi, le groupe de punk rock californien The Offspring et Massive Attack se relaieront sur la grande scène. Les Britanniques étaient déjà à l'affiche de la toute première édition de Rock en Seine en 2003. Tout comme PJ Harvey, qui se produit lors de la dernière journée, dimanche 25 août. LCD Soundsystem et les Pixies sont également attendus, entre autres artistes, pour clôturer l'événement en beauté. La française Zaho de Sagazan, aperçue lors de la récente cérémonie de clôture des Jeux olympiques, fait aussi partie du casting le dimanche.

Les Jeux olympiques et paralympiques s'invitent à la fête

Comme un symbole, Rock en Seine accueillera le dimanche 25 août le relais de la Flamme paralympique. L'été dernier, le festival s'était félicité d'avoir noué un partenariat avec le Comité d'organisation des Jeux olympiques 2024. "La 20e édition du festival Rock en Seine proposera une programmation entre la musique et le sport", peut-on lire sur le site officiel de l'Olympiade Culturelle.

Une exposition photo en collaboration avec le journal L'Equipe intitulée Scènes & Stades - Reflets d'émotions sera par exemple proposée aux festivaliers. À l'approche des Jeux Paralympiques de Paris, qui se tiendront du 28 août au 8 septembre, l'événement promet également "de nombreuses initiatives pour l'inclusion mises en place pour les personnes porteuses de handicap ainsi qu'un espace parasports".

Sur le thème de l'accessibilité, Rock en Seine se félicite d'avoir accueilli "plusieurs centaines de festivaliers en situation de handicap et accompagnants" au cours de ses différentes éditions. Le festival est notamment accompagné par l'association APF France Handicap.

Rock en Seine, festival de musique

Du mercredi 21 au dimanche 25 août.

Domaine national de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine)