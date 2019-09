Pone, ex-rappeur de la Fonky Family atteint de la maladie de Charcot, compose avec les yeux

Un sourire et des yeux qui commandent un ordinateur : c'est pour Guilhem Gallart, dit Pone, la seule façon de s'exprimer. Rendu tétraplégique par la maladie de Charcot et privé de parole du fait d'une trachéotomie, le musicien vient de composer un album en solo, Kate & Me, en commandant un logiciel par son seul regard et sans se plaindre des difficultés. En 1994, il est l'un des membres fondateurs de la Fonky Family, groupe de rap marseillais plusieurs fois récompensé. Le rappeur est surnommé l'architecte du son. Il compose et produit des titres pour différents artistes.

Paralysé en moins de deux ans

Diagnostiquée en 2015, la maladie le paralyse entièrement en moins de deux ans, l'empêchant d'avaler, de respirer, lui valant deux mois en réanimation. Un titre de son album en téléchargement libre, Breathing (en train de respirer en français), fait écho à cette histoire. "Il ne fait jamais la tête. Il sourit toujours. Il a réussi à faire le deuil de son corps", témoigne son épouse Wahiba Gallart. Papa bien présent pour ses filles, Pone a créé une association pour aider les personnes atteintes de pathologies lourdes à rester à domicile. Il anime un site web pour informer sur la maladie de Charcot. À la force de l'œil, la vie continue.

Le JT

Les autres sujets du JT