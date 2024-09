Le rappeur Kendrick Lamar prendra les rênes de la prochaine mi-temps du Super Bowl en février 2025

Pour la mi-temps du prochain Super Bowl, c'est au rappeur californien Kendrick Lamar, icône du rap engagé, qu'a été confié le soin d'animer le célèbre show musical qui ponctue cet évènement annuel très prisé outre-Atlantique, ont annoncé dimanche dimanche 8 septembre la NFL (Ligue nationale de football américain), Roc Nation et Apple Music qui coproduisent le spectacle. La finale du championnat de football américain est prévue le 9 février 2025 au Caesars Superdome de la Nouvelle-Orléans.



En février 2022, le show de la mi-temps du Super Bowl, orchestrée par Dr Dre, faisait l’histoire de par sa nature 100% hip-hop. Kendrick Lamar y participait en invité, en compagnie de la première division rap constituée d’Eminem, de Snoop Dogg et de Mary J Blige. Cette fois, Kendrick Lamar sera la vedette et le directeur artistique du show le plus regardé par les Américains - il dépasse désormais chaque année les 110 millions de téléspectateurs, avec un record de 123,4 millions de téléspectateurs devant le show de Usher en 2024.

"Le rap reste le genre le plus impactant à ce jour. Et je serai là pour rappeler au monde pourquoi", a indiqué Kendrick Lamar dans un communiqué. "Ils ont choisi le bon". Le rappeur âgé de 37 ans a également posté une vidéo amusante sur Instagram dans laquelle il s'entraîne à envoyer des ballons avec un lanceur sur un terrain de football, devant un immense drapeau des Etats-Unis, et invite à venir le voir à la Nouvelle-Orléans ce jour-là et "à mettre votre plus belle robe, même si vous regardez de chez vous".

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kendrick Lamar (@kendricklamar)

Dans un communiqué à part, Jay-Z, dont l’entreprise Roc Nation co-produit le show, a indiqué : "Kendrick Lamar est le genre d'artiste et performeur qui n'émerge qu'une fois par génération. Son amour profond pour le hip-hop et la culture nourrissent sa vision artistique. (...) Le travail de Kendrick transcende la musique, et son impact se fera sentir pendant des années."

Kendrick Lamar, dont le dernier album Mr Morale & the Big Steppers est sorti en 2022, est engagé depuis des mois dans un bras de fer par chansons interposées avec le rappeur canadien Drake, au travers notamment du hit Not Like Us.

Au Super Bowl, il succèdera à Usher en 2024, Rihanna en 2023, Dr Dre et ses invités en 2022, The Weeknd en 2021, et Shakira et Jennifer Lopez en 2020.