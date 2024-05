Drake contre Kendrick Lamar, Kanye West, A$AP Rocky... On vous raconte le clash qui oppose les stars mondiales du rap

L'industrie du rap se divise à coup de chansons virulentes et de répliques cinglantes. D'un côté, le rappeur canadien. De l'autre, plusieurs grands noms américains. Un conflit ouvert où se mêlent guerre d'ego, vieilles inimitiés et anciennes histoires de cœur.

La planète rap est en ébullition. Depuis quelques semaines, les plus grandes stars mondiales de l'industrie se sont déclaré la guerre, Drake et Kendrick Lamar en tête. Le chanteur canadien et son homologue californien sont les principaux protagonistes d'un clash, auquel se mêlent d'autres artistes réputés, comme les rappeurs Future, J. Cole, Kanye West, Rick Ross ou encore A$AP Rocky. Les "diss track", ces chansons virulentes, exercice habituel dans le rap, se multiplient. La dernière en date, Euphoria, signée Kendrick Lamar et publiée mardi 31 avril, n'est que la réponse à celle de Drake, Push Ups, sortie mi-avril. Franceinfo vous résume cette brouille qui tient en haleine les fans et qui brasse ego, gloire, ancienne rivalité, gros sous et histoires de cœur.

Kendrick Lamar met le feu aux poudres

Tout commence évidemment par une chanson. Le 22 mars, le producteur Metro Boomin, originaire de Saint Louis (Missouri), et Future, le rappeur d'Atlanta (Georgie), dévoilent leur album commun We Don't Trust You. Y figure le titre Like That avec Kendrick Lamar, dans lequel le rappeur chanter "Motherfuck The Big Three, N..., It's Just Big Me" ("Nique sa mère, le top trois, N..., c'est juste moi").

Kendrick Lamar répond alors au titre First Person Shooter, qui réunissait Drake et le rappeur J. Cole, paru sur l'album du premier, For All The Dogs, en octobre. J. Cole y fait référence au "Big Three", le Top 3 des rappeurs actuels, à savoir lui, Drake et... Kendrick Lamar. Ce trio s'est fait connaître au début des années 2010 et ses membres ont collaboré sur plusieurs titres.

En 2013, déjà, Kendrick Lamar avait pris à partie ses rivaux dans le titre Control. Plus de dix ans après, le rap et ses acteurs s'agitent toujours autour de la seule question qui vaille dans ce milieu musical : qui est le numéro un ? Cette rime de Kendrick Lamar dans Like That prend une ampleur particulière, car elle apparaît sur le projet de Future et Metro Boomin, deux artistes habitués à collaborer avec Drake. Mais ces deux-là avaient commencé à prendre leurs distances avec la star de Toronto. Sans qu'on sache réellement pourquoi.

J. Cole réplique avant de faire volte-face

Les répercussions ne vont pas tarder à se faire sentir. J. Cole dégaine d'abord en sortant, par surprise, son album Might Delete Later, le 5 avril. Il répond, sans le nommer, à Kendrick Lamar avec le titre 7 Minute Drill qui clôt l'opus. "Il fait encore des concerts, mais il a régressé comme les Simpson. Ton premier projet était un classique, ton dernier était tragique. Ton deuxième projet a endormi tout le monde, on l'a surcoté. Ton troisième projet était massif et c'était ton 'prime'", déclame-t-il, faisant référence aux albums de Kendrick Lamar.

J. Cole possède pourtant la réputation d'être un rappeur plutôt respectueux et bienveillant, loin des frasques auxquelles on peut associer certains de ses concurrents. S'il avait bien attaqué Kanye West, sans le nommer toujours, sur False Prophets en 2016, un de ses rares titres virulents, Jermaine Cole de son vrai nom est loin d'être un habitué des clashs. Une réputation qu'il va confirmer deux jours plus tard.

Sur la scène du Dreamville Fest à Raleigh (Caroline du Nord) le 6 et 7 avril, J. Cole se confond en excuses après son "diss track" contre Kendrick Lamar. "Je suis très fier de Might Delete Later, à l'exception d'une partie. Ce morceau me donne l'impression que c'est le projet le plus nul que j'aie fait de ma vie", déclare-t-il. "Je me suis éloigné de la voie que j'ai empruntée ces dix dernières années", ajoute-t-il avant de demander au public s'il pense que Kendrick Lamar "est l'un des meilleurs rappeurs de l'histoire ?" "Vous l'aimez n'est-ce pas ?" renchérit-il. Le public approuve. "Moi aussi", répond-il.

"J'ai déconné. Je prie pour qu'il ne l'ait pas mal pris. Je m'excuse auprès de vous tous." J. Cole, rappeur sur la scène du Dreamville Fest

Le titre disparaît des plateformes, mais J. Cole n'a pas fini de surprendre. Vendredi 12 avril sort We Still Don't Trust You, la suite du projet de Future et Metro Boomin qui a mis le feu aux poudres. Et qui retrouve-t-on sur Red Leather, le dernier titre ? J. Cole ! Une présence très surprenante, même s'il n'attaque pas directement Drake dans son couplet.

The Weeknd, A$AP Rocky et Kanye West s'en mêlent

Ce second projet, We Still Don't Trust You, est le plus virulent à l'encontre de Drake. Plusieurs invités de marque le prennent pour cible : A$AP Rocky, poids lourd du rap américain, natif de New York ; The Weeknd, l'autre popstar canadienne, mondialement connue, mais aussi Kanye West. Le premier, en couple avec Rihanna, se paye Drake, qui a lui aussi été sensible par le passé aux charmes de l'interprète d'Umbrella. "Ces n****s jurent qu'ils ont les plus méchantes des meufs, je viens d'attraper la plus méchante. Ces n****s ont des sentiments à l'égard des femmes, quoi, tu es blessé ou quelque chose comme ça ?" rappe-t-il sur Show of Hands.

The Weeknd, lui, a également collaboré avec Drake aux débuts des années 2010. Mais il a fini par choisir l'autre camp, celui de Future et Metro Boomin, et attaque Drake, notamment sur sa propension à s'afficher sur les réseaux sociaux : "Ils ne pourront jamais s'en prendre à mes frères, bébé. Je remercie Dieu de n'avoir jamais renoncé à ma vie. Leurs shooters font des TikTok", chante-t-il sur All To Myself.

Kanye West, pour sa part, s'est déjà brouillé avec Drake avant de se réconcilier en 2021. Invité sur le remix de Like That, le titre sur lequel Kendrick Lamar a déclenché les hostilités, Kanye West s'en prend au Canadien et à J. Cole. "Vous êtes si loin des yeux et de l'esprit. Je ne peux même pas penser à une phrase de Drake. Jouez J. Cole, pour bien vous ennuyer", tance-t-il. Interviewé durant le podcast The Download, Kanye West a raconté avoir été contacté par Future : "Je suis allé au studio, j'ai posé ça et ensuite nous avons suivi le processus créatif... Vous savez, tout le monde était très, très excité par l'élimination de Drake. Pas excités, nous étions pleins d'énergie."

Drake finit par riposter

Après des semaines à subir les attaques et à se contenter de messages sur les réseaux sociaux pour dire qu'"il garde la tête haute" ou s'amuser avec l'actrice Uma Thurman qui lui demandait s'il avait besoin de son costume de Kill Bill pour se défendre, Drake répond en musique avec le titre Push Ups, le 13 avril. Il s'amuse de ce qu'il définit comme "un 20 contre 1" et tout le monde en prend pour son grade. Future ? "Je ne pourrai jamais être le fan numéro un de personne, dit-il. Ton premier numéro un, je te l'ai offert sur un plateau", en référence au titre Way 2 Sexy, sorti en 2021 sur un album de Drake, qui a valu à Future sa première apparition en tête du classement Billboard.

Le producteur Metro Boomin ? "J'ai plus d'amour que toi dans ta propre ville. Metro, ferme ton c... et fais des 'drums'." Il répond également à Rick Ross, autre poids lourd du rap américain, qui l'a attaqué, avec le titre Champagne Moments. "Ce n*** fête ses 50 ans, chaque chanson qui a figuré dans les charts était avec Drizzy [un des surnoms que Drake se donne]", assure-t-il.

Mais la cible numéro 1 de Drake reste Kendrick Lamar. "Comment peux-tu te considérer comme un grand homme alors que tu fais du 40 ?" se moque-t-il, la pointure de Kendrick Lamar servant d'illustration au titre. Il attaque aussi le rappeur californien sur ses collaborations avec Maroon 5 et Taylor Swift. "Tu n'es pas dans le Top 3. SZA t'a effacé, Travis t'a effacé, Savage t'a effacé comme tous les gens de ton label..." ajoute-t-il, citant trois autres grands noms du rap.

Une autre réponse va suivre quelques jours plus tard avec le titre Taylor Made Freestyle, réalisé avec de l'intelligence artificielle pour faire apparaître les voix de Tupac et Snoop Dogg. Pourquoi eux ? Ce sont deux légendes de la côte ouest, d'où est originaire Kendrick Lamar, afin de lui mettre la pression, lui qui n'a toujours plus donné signe de vie depuis le début de l'affaire.

Kendrick Lamar sort de son silence

Kendrick Lamar rompt le silence mardi avec le titre Euphoria, référence à la série avec Zendaya, dont Drake est l'un des producteurs. Pendant plus de six minutes, le rappeur californien s'en prend à Drake, évoquant dès les premières secondes un "célèbre acteur que nous connaissions autrefois", en référence au rôle tenu par son rival dans la série pour adolescents Degrassi : La Nouvelle Génération.

Il s'y présente comme le "Biggest Hater" ("le plus gros haineux") du Canadien. "Je déteste la façon dont tu marches, la façon dont tu parles, je déteste la façon dont tu t'habilles, ajoute-t-il. J'aime Drake avec les mélodies, je n'aime pas Drake quand il joue les durs." Sur Instagram, le natif de Toronto a simplement réagi en postant un extrait du film Dix bonnes raisons de te larguer avec des émojis clin d'œil et cœur brisé. Dans cette scène du film, l'héroïne, interprétée par Julia Stiles, récite un poème d'amour-haine au garçon dont elle est amoureuse. Ce poème commence par "Je déteste la façon dont tu me parles et la façon dont tu te coupes les cheveux". Une première réponse en attendant une éventuelle nouvelle secousse.