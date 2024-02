Le rappeur Kanye West dévoile un clip inédit dans lequel il chante avec sa fille North

Un fond noir et des plans serrés sur des bouches qui rappent et des yeux qui fixent la caméra. Le rappeur Kanye West a diffusé ce mercredi 7 février un clip inédit et très minimaliste sur son compte Instagram. Il y chante avec sa fille North, âgée de 11 ans.

Née de son mariage avec la très médiatique Kim Kardashian, la pré-adolescente assure la moitié de ce nouveau morceau, la voix de son père ne se faisant entendre qu'au bout d'une minute trente, dans un style proche de celui de ses premiers albums. Le clip a été vu plus de 3,5 millions de fois dès les 10 premières minutes et plus de 8 millions de fois en une heure.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ye (@kanyewest)

La chanson titrée Talking / Once Again fait partie de son projet Vultures, dont le premier volume est supposé paraître vendredi 9 février. Les deux autres opus sont attendus pour le 8 mars et le 5 avril. Des dates dont il est difficile d'être sûr. Vultures était à l'origine prévu pour octobre 2023, mais a subi de nombreux reports de sorties.

Une listening party est toutefois bel et bien prévue le 9 février à Chicago. L'album doit ainsi être révélé au Unided Center. Les quelque 23 000 places de la salle omnisports se sont vendues en moins de 7 minutes. L'attente est une stratégie marketing bien huilée, voire devenue la principale activité du rappeur, pour tenter de faire oublier ses dérives.

Un album post-polémique

Si l'on met de côté des morceaux en collaboration avec Dr Dre qui ont fuité sur internet l'année passée, les chansons les plus récentes de Kanye West – qui se fait désormais appeler Ye – datent de l'album Donda sorti en 2021. Depuis, le chanteur a été à l'origine de nombreuses polémiques. Il a notamment proféré à diverses reprises des propos antisémites qui ont entraîné la fin de ses collaborations avec Adidas, Gap et Balenciaga.

En décembre 2022, l'artiste américain avait évoqué sans détours son admiration pour Adolf Hitler et plus largement pour les nazis lors d’une interview sur le plateau de l’émission "InfoWars", présentée par Alex Jones, un présentateur complotisme d'extrême droite. Ses propos avaient entraîné la suspension temporaire de son compte Twitter.

Le rappeur est également connu pour avoir proposé à l'ancien président américain Donald Trump, dont il soutenait la candidature, de s'adjoindre à sa liste électorale. Il s'était par ailleurs lancé en 2020 dans une improbable candidature à l'élection américaine au cours de laquelle il n'avait recueilli que 70 000 voix.