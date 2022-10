Le rappeur Kanye West veut racheter le réseau social Parler, prisé des conservateurs

Le rappeur américain Kanye West a fait part lundi de son intention de racheter le réseau social Parler, particulièrement prisé des conservateurs aux Etats-Unis et des proches de Donald Trump.

Un nouveau terrain d'expression sans limites ?

"Dans un monde où les opinions conservatrices sont jugées controversées, nous devons nous assurer que nous avons le droit de nous exprimer librement", a déclaré celui qui se fait désormais appeler Ye, dans un communiqué publié par Parler. Le montant de la transaction, qui est censée être conclue au cours du quatrième trimestre 2022, n'a pas été communiqué.



"Ye fait un pas révolutionnaire dans l'espace médiatique de la liberté d'expression et n'aura plus jamais à craindre d'être retiré des réseaux sociaux", a affirmé George Farmer, le directeur général de Parler. "Une fois de plus, Ye prouve qu'il a une longueur d'avance sur le récit des médias traditionnels", a-t-il ajouté.

Kanye West multiplie les dérapages

Kanye West s'est retrouvé ces derniers jours au coeur de plusieurs polémiques, notamment pour avoir porté durant son propre défilé à la fashion week parisienne un t-shirt détournant le slogan antiraciste Black Lives Matter en White Lives Matter, utilisé notamment par les suprémacistes blancs aux Etats-Unis, et pour avoir publié sur Instagram et Twitter des propos jugés antisémites. Ses comptes avaient été restreints après ces messages soulignant l'influence supposée de la communauté juive.



Pas plus tard que ce week-end, Kanye West en a rajouté une couche, cette fois au sujet de la mort en mai 2020 de George Floyd, qui a enflammé le pays et propulsé le mouvement Black Lives Matter. Dans le podcast Drink Champ de N.O.R.E et DJ EFN, il a estimé, comme on le voit sur cette vidéo virale, que George Floyd n'était pas mort étouffé sous le genou du policier Derek Chauvin mais en raison de sa prise de Fentanyl (un puissant analgésique opioïde). Pour rappel, lors du procès de Derek Chauvin, il a été établi que bien que des traces de Fentanyl aient été retrouvées dans le corps de Floyd, sa mort a été causée par un manque d'oxygène dû au genou appuyé de longues minutes sur son cou par le policier.

Parler, un réseau social controversé

Lancé en 2018, le réseau social Parler a vu sa popularité grimper en flèche après l'éviction définitive de Donald Trump de Twitter, peu après l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021, l'ex-président américain ayant alors été accusé d'avoir incité ses partisans à la violence. Mais Apple et Google, déplorant la multiplication des menaces de violences et d'activités illégales sur le réseau, l'avaient rapidement retiré de leurs plateformes de téléchargement. Amazon Web services (AWS) avait aussi décidé de ne plus héberger Parler sur ses serveurs, l'ostracisant de fait.



Parler est de nouveau accepté sur l'App Store depuis avril 2021 et sur le Google Play Store depuis septembre 2021. Le réseau se qualifie lui-même de "force motrice dans la lutte contre la Big Tech, le Big Government, la censure et la cancel culture". Truth Social, le réseau lancé par M. Trump, a pour sa part été de nouveau approuvé par le Google Play Store la semaine dernière après avoir accepté de mettre à jour son règlement sur le retrait des messages d'incitation à la violence.