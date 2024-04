Le rappeur Eminem annonce la sortie d'un album pour cet été, "The Death of Slim Shady"

Eminem fait son grand retour cet été avec son 12e album studio intitulé "The Death of Slim Shady". Un disque dans lequel il évoquera la mort de son alter ego de toujours, le "psychopathe" Slim Shady.

C'est une annonce qui risque de remuer l'industrie musicale. Eminem, l'un des rappeurs américains les plus célébrés de sa génération, annonce vendredi 26 avril la sortie de son nouvel album The Death of Slim Shady (Coup de grâce) cet été, dans une bande-annonce diffusée sur les réseaux sociaux, selon Variety. Eminem a fait cette annonce juste après son apparition au NFL Draft, un événement annuel majeur de la National Football League, la ligue nationale de football américain aux États-Unis.

La bande-annonce montre un journaliste discutant de la mort de l'alter ego d'Eminem, le "psychopathe" Slim Shady, sur une scène de crime. "Grâce à ses rimes complexes, souvent critiquées et qui font tourner la langue, l'anti-héros connu sous le nom de Slim Shady n'a pas manqué d'ennemis", explique le reporter dans la vidéo.

Un album "dément"

Le rappeur 50 Cent, ami et associé de longue date d'Eminem avec qui il a partagé le show de la mi-temps du Superbowl en 2022, fait ensuite une courte apparition. "Ce n'est pas un ami, c'est un psychopathe", déclare-t-il. Le journaliste poursuit : "Les mêmes paroles grossières et les mêmes frasques controversées pourraient bien l'avoir conduit à sa perte. Rejoignez-moi pour recréer les événements qui ont conduit au meurtre de Slim Shady." Eminem lui-même fait une apparition, déclarant : "Je savais que ce n'était qu'une question de temps pour Slim."

Slim Shady est depuis longtemps un alter ego d'Eminem, depuis Slim Shady EP (1997) et The Slim Shady LP, paru deux ans plus tard. Le personnage a fréquemment été utilisé pour prononcer ses paroles les plus agressives et les plus violentes, qui ont fait de lui un rappeur controversé dès le début de sa carrière. Cet alter ego est présent sur de nombreux titres comme Guilty Conscience, '97 Bonnie and Clyde ou Kill You.

Le rappeur avait sorti par surprise son dernier album, Music to Be Murdered By, en janvier 2020. L'album avait connu un succès immédiat, se classant en tête du classement américain Billboard 200, notamment grâce au tube Godzilla avec Juice Wrld. Le 19 mars dernier, l'icône du rap Dr. Dre avait déclaré sur le plateau de Jimmy Kimmel Live que ce nouvel album était "dément".