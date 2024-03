Le producteur de légende Dr Dre annonce un nouvel album d'Eminem cette année

Le producteur californien Dr Dre, qui a changé le son du hip-hop à plusieurs reprises depuis N.W.A au mitan des années 80, a enfin son étoile sur Hollywood Boulevard à Los Angeles. Mardi 19 mars, le soir même, après la cérémonie en son honneur à laquelle assistaient Eminem, Snoop Dogg et 50 Cent (comme on peut le voir sur la photo ci-dessus), Dr Dre, qui cultive une certaine discrétion dans les médias et ne fréquente que très rarement les shows télévisés, était l’invité du talk-show de Jimmy Kimmel.

A cette occasion, il est revenu sur sa façon de travailler et sur certains épisodes de sa carrière, avant d’être rejoint par Snoop Dogg et 50 Cent, le trio se livrant par ailleurs à un sketch parodique de Grey’s Anatomy, à voir plus bas dans cet article.

Cet album, "c'est le feu"

Mais ce que tout le monde a retenu c’est l’annonce par Dr Dre d’un nouvel album d’Eminem à paraître cette année, le premier depuis Music To Be Murdered By sorti il y a quatre ans.

"Laissez-moi vous dire quelque chose maintenant", a déclaré Dr Dre en s’adressant au public. "Eminem travaille sur son propre album, qui sortira cette année. J’ai parlé avec lui et il m’a dit qu’il était OK pour que j’en fasse l’annonce ici. J’ai des chansons sur l’album et c’est le feu", a-t-il ajouté. "Je vais l’écouter en entier pour la première fois demain."

Dr. Dre confirms Eminem is working on a solo album that will drop this year. pic.twitter.com/xVy8SbL81I — XXL Magazine (@XXL) March 20, 2024

La rumeur d’un nouvel album d’Eminem court depuis 2022, lorsqu’il avait publié sur Instagram une photo de lui, en studio, en compagnie de Dr Dre et Snoop Dogg.

Chez Jimmy Kimmel, Dr Dre a également confirmé qu’il travaillait à un nouvel album de Snoop Dogg, le premier en commun selon lui depuis trente ans, et pour lequel ils ont trouvé un nouveau titre égrillard.

"Le premier album avec Snoop c’était en 1993 et c’est le seul album que j’ai produit pour lui", a souligné Dr Dre – il a cependant produit Tha Blue Carpet Treatment, le 8e album studio de Snoop Dogg, avec une palanquée d’invités en 2006, l'aurait-il oublié ?

"Que vous le croyiez ou non, nous sommes ensemble à nouveau et nous avons presque terminé ce disque. Le premier album s’appelait Doggystyle, alors nous avons décidé d’appeler celui-ci Missionary", a-t-il précisé, Snoop évoquant "un mixage à la mi-avril".

"Eminem est le meilleur MC de tous les temps"

Dr Dre a redit que s’il a collaboré avec des dizaines d’artistes dont Jimmy Kimmel s’est fait un plaisir de lire la liste interminable à toute vitesse, "mon amour va au hip-hop". Il s’est souvenu de sa rencontre avec Snoop Dogg, grâce à Warren G. "Snoop n’avait aucune idée des structures de chansons. Il est juste venu rapper. A part Eminem et Snoop, je n’ai jamais découvert d’autres artistes grâce à des cassettes démo", a-t-il ajouté.

Il a aussi raconté être parfois déconcerté par ses fans : il a ainsi rencontré un jour un groupe de nonnes, tout excitées de le croiser. "Mais comment connaissez-vous ma musique ?", s’est-il étonné. Elles lui ont répondu que les jeunes dont elles s’occupaient passaient sans arrêt ses morceaux.

Vendredi dernier (15 mars 2024), invité de l’émission de James Corden sur la radio Sirius XM, Dr Dre a révélé avoir été victime de trois attaques cérébrales en 2021 en l’espace de trois semaines. A l'hôpital, en soins intensifs, les médecins le considéraient comme un miraculé. "Ça vous fait apprécier le fait d’être en vie", a-t-il souligné. Dans cette interview avec James Corden, il a également évoqué son travail avec Eminem, qu’il considère comme "le meilleur MC de tous les temps". "Son écriture, son débit et son imagination sont extraordinaires. Personne ne peut dire le contraire. Aucun rappeur ne peut le surpasser au micro", a-t-il salué.