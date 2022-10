Adidas rompt son partenariat avec le rappeur Kanye West après des remarques antisémites

L'équipementier sportif allemand Adidas a annoncé mardi 25 octobre qu'il arrêtait "immédiatement" sa collaboration avec Kanye West, après des remarques à caractère antisémites proférées par le rappeur américain ces dernières semaines.

"Après un examen approfondi, la société a pris la décision de mettre fin immédiatement au partenariat avec Ye", a déclaré le groupe dans un communiqué. "Adidas ne tolère pas l'antisémitisme ou toute autre forme de discours haineux", a-t-il ajouté.

Milliardaire grâce à Adidas

Les défenseurs des droits humains avaient dénoncé le silence de l'entreprise allemande Adidas face aux commentaires de l'artiste, connu désormais officiellement sous le nom de Ye, de plus en plus isolé des entreprises et des marques avec lesquelles il travaillait. "Votre silence est un danger pour les Juifs", avait tweeté à l'intention de l'équipementier Jonathan Greenblatt, directeur général de l'Anti-Defamation League, une ONG luttant contre l'antisémitisme. La célèbre marque, dont les fondateurs étaient membres du parti nazi, avait indiqué début octobre qu'elle allait réexaminer sa relation avec Kanye West, sans donner de motif. Quelques jours plus tôt, le rappeur était apparu portant un t-shirt barré du slogan "White Lives Matter" lors d'un défilé de mode à Paris. Ce slogan, utilisé par l'extrême droite américaine, détourne le nom du mouvement "Black Lives Matter" qui milite contre le racisme généralisé envers les Afro-Américains.

Après cet épisode, Ye a été suspendu de Twitter après avoir tweeté qu'il allait s'attaquer aux juifs dans une publication depuis supprimée par le réseau social car enfreignant ses règles. Il a aussi été suspendu d'Instagram.Une banderole a été accrochée ce week-end au-dessus d'une autoroute très fréquentée de Los Angeles, sur laquelle on pouvait lire "Kanye a raison à propos des Juifs" et "Klaxonnez si vous êtes d'accord". Ses auteurs ont été photographiés en train d'effectuer le salut nazi. Récemment, l'artiste de 45 ans a décidé de racheter le réseau social Parler, prisé des conservateurs et de Donald Trump.

Sa fortune actuelle, il la doit notamment à la collection de baskets Yeezy développée avec l'équipementier allemand depuis 2014, un partenariat à succès qui a fait de lui un milliardaire. Avec Beyoncé, Stella McCartney et Pharrell Williams, Kanye West compte parmi les célébrités avec lesquelles Adidas a noué un partenariat pour ravir sa clientèle dans le segment lifestyle et plus généralement doper ses ventes, en particulier en ligne.

Ne pas élargir "son audience"

Le 24 octobre, l'agence CAA représentant Kanye West, l'une des plus importantes d'Hollywood, a indiqué rompre son partenariat. La société de production MRC a, de son côté, annoncé annuler un documentaire pourtant déjà terminé sur le rappeur. "Nous ne pouvons soutenir aucun contenu qui élargisse son audience", a déclaré l'entreprise, citée par le Los Angeles Times. La semaine dernière, la maison de mode française Balenciaga a également mis fin à sa collaboration avec le chanteur.

"Les discours haineux ne sont jamais acceptables ou excusables", a réagi pour sa part le 24 octobre sur Twitter et Instagram son ex-femme, Kim Kardashian, sans mentionner le nom du père de ses enfants. "Je suis solidaire de la communauté juive et je demande que la terrible violence et la rhétorique haineuse à leur égard prennent fin immédiatement", a-t-elle écrit. C'est la première fois qu'elle s'exprimait à propos de la sortie antisémite de Kanye West.

Hate speech is never OK or excusable. I stand together with the Jewish community and call on the terrible violence and hateful rhetoric towards them to come to an immediate end. — Kim Kardashian (@KimKardashian) October 24, 2022

En réponse aux propos racistes du rappeur, d'autres voix sont déjà montées au créneau. La comédienne Amy Shumer a posté un message de soutien à la communauté juive qu'elle a invité à faire circuler sur les réseaux sociaux. De nombreuses stars d'Hollywood se sont déjà associées à sa démarche en le reprenant sur leurs pages.



If you don’t know what to post. Let’s start with this. Do you know what the Jewish community is afraid this will lead to? 1 in 2 people don’t know the holocaust happened. Stand up. #neveragain ⁦@JessSeinfeld⁩ pic.twitter.com/sXxrqXFbb3 — Amy Schumer (@amyschumer) October 23, 2022

Le comédien américain David Schwimmer, une des stars de la série culte Friends, n'a pas manqué de souligner dans un post sur Instragram intitulé "bYE" que "les Juifs ne représentent que 2,4% de la population des Etats-Unis mais sont victimes de plus de 60% de tous les crimes de haine religieuse. Que Kanye West soit ou non une personne présentant un trouble mental [le rappeur est bipolaire], il ne fait aucun doute que c'est un bigot. Son discours de haine appelle à la violence contre les Juifs".