Booba annonce la date de son combat de MMA contre Kaaris

Les deux rappeurs entendent bien finir un combat commencé à l'aéroport d'Orly, le 1er août 2018.

A défaut d'un combat d'anthologie, c'est au moins un beau coup de communication. Les rappeurs Booba et Kaaris s'affronteront bel et bien dans un combat de MMA (pour "Mixed martial arts", cette discipline où presque tous les coups sont permis). C'est Booba qui a annoncé sur son compte Instagram la date de l'événement : le 30 novembre 2019, à Bale en Suisse. Pour l'occasion, douze mille places seront mises en vente. L'événement sera néanmoins interdit aux mineurs.

Le rival de Booba, Kaaris, a également publié une vidéo dans laquelle il confirme l'organisation du combat non sans se moquer de son futur adversaire. "Arrête de t'exciter devant les jeunes parce que tu as signé un papier", lui lance-t-il. "La clause sur le débordement me fait rire : 's’il y a un débordement d’un côté comme de l’autre il faudra payer 100 000 euros'. Tu crois que je vais contenir 15 000 personnes? On va venir à cent. Il va venir avec ses potes et ses nouveaux gardes du corps et chacun fera ce qu’il a à faire", a-t-il prévenu.

Le 1er août 2018, les deux rappeurs avaient provoqué des retards de vol et la fermeture temporaire d'un hall d'embarquement à Orly en se battant au beau milieu de l'aéroport. Une douzaine de personnes avaient été interpellées à l'issue de l'échauffourée.