Jean-Louis Aubert ouvre les retrouvailles du Printemps de Bourges : "la visite de l'amitié, c'est ça qui rythme nos vies !"

Décalé, menacé, finalement sauvé, le Printemps de Bourges, habituellement organisé fin avril mais décalé à cause de la crise sanitaire, débute mardi 22 juin en version aménagée, sans sa plus grande scène qui peut accueillir en général 10 000 spectateurs. Au programme de cette semaine de concerts : Feu ! Chatterton, Catherine Ringer, Pomme, Philippe Katerine ou Gaël Faye. Et pour lancer l'édition de ce Printemps, Jean-Louis Aubert, ouvrira le bal. Tout un symbole.

Le chanteur et guitariste est tout juste de retour sur scène après avoir la semaine dernière inauguré la Maison de la Radio et de la Musique. En 1979, avec son groupe Téléphone, ils avaient électrisé le Printemps de Bourges et l'artiste a conservé un appétit intact pour ces moments de rencontres. "Les festivals, explique-t-il, restent des moments de partage assez libres."

"Dans les périodes de solitude, on perd le rythme"

Aubert et ce Printemps en été, un an après avoir subi une opération à cœur ouvert, est bien un signe de renouveau pour un festival qui a tenu bon et pour un artiste qui a gardé un lien numérique avec son public, mais ravi de le retrouver dans une salle, même assise.

"Dans les périodes de solitude, confie Jean-Louis Aubert, on perd le rythme et on perd la cadence, car en fait, la visite de l'amitié, c'est ça qui rythme nos vies. Les musiciens sont assez aptes à cela car on retrouve dans toutes les cultures musicales le fait de se retrouver autour d'un feu, de chanter ensemble, quelles que soient les souffrances." Il s'agira donc mardi soir à Bourges du coup d'envoi d'un été de retrouvailles.