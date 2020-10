La chanteuse Billie Eilish annonce un concert virtuel mondial (et payant) le 24 octobre

Phénomène musical dont la tournée a été stoppée par la pandémie, la jeune Billie Eilish organise son premier concert mondial en livestreaming depuis Los Angeles.

Si vous rêviez d'avoir Billie Eilish dans votre salon, vous voilà exaucés. Mais ne rêvez pas, la nouvelle icône des millennials ne sera ni en tête-à-tête avec vous, ni même là en chair et en os. La jeune chanteuse américaine vient en effet d'annoncer la tenue de son premier concert virtuel global. Baptisé Where do we go ? The Livestream, ce concert payant sera diffusé en direct depuis Los Angeles le 24 octobre (le 25 octobre à 0h01 heure française).

BILLIE EILISH – “WHERE DO WE GO?” THE LIVESTREAM

October 24, 2020

Tickets on sale now + exclusive access to merch at a special price for a limited time.https://t.co/Yp3nTngu9J pic.twitter.com/Aa9Odj9OIT — billie eilish (@billieeilish) October 7, 2020

Phénomène aux cinq Grammy Awards à 18 ans

Avec sa voix grave et ses tubes obsédants de "pop macabre", la chanteuse, autrice et compositrice âgée de 18 ans est un phénomène musical depuis la sortie en mars 2019 de son album When We Fall Asleep Where Do We Go ? Ce disque lesté de hits lui a valu cinq Grammys lors de la 62e édition des Grammy Awards en janvier dernier : ceux de nouvelle artiste, album de l'année, chanson de l'année (Bad Guy), meilleur album pop vocal et meilleur enregistrement.



Billie Eilish venait de débuter une tournée mondiale lorsque la pandémie est survenue en mars. Depuis, elle n'est pas restée inactive, loin de là : elle a participé aux concerts de charité virtuels IHeart Living room Concert for America et One World : Together at home, mais également à celui de la Convention nationale Démocrate.



La chanteuse précoce qui compose en tandem avec son frère Finneas, a surtout sorti No Time To Die, le thème officiel du prochain James Bond Mourir peut attendre (sans cesse repoussé), avec lequel elle a réalisé la meilleure performance de tous les temps d'un thème de 007 sur une semaine.

Elle vient d'ailleurs de sortir le clip de cette chanson, entrecoupé d'images du film, auquel on lui préfère sa performance d'il y a deux jours au Tonight Show de Jimmy Fallon (ci-dessous).







Les billets du concerts déjà en vente

La billetterie du concert Where do we go ? The Livestream est d'ores et déjà ouverte sur le site de Billie Eilish. Jusqu'au 11 octobre, il est proposé un ticket à 30 dollars (25,55 euros) permettant un accès au streaming avec replay possible durant 24 heures, ainsi qu'un accès exclusif au merchandising (les produits dérivés à son nom) à prix réduit. Le bénéfice de certains articles ira à une association de charité venant en aide aux équipes impactées par les annulations de concerts dûes au Covid-19.