Coronavirus : regardez Billie Eilish, Dave Grohl, Mariah Carey et Elton John jouer pour un concert caritatif "à la maison"

Dave Grohl, Billie Eilish, Alicia Keys, Mariah Carey, Billie Joe Armstrong et les Backstreet Boys ont brièvement chanté dimanche pour un concert caritatif "à la maison" animé par Elton John.

Billie Eilish, Dave Grohl, Mariah Carey, Billie Joe Armstrong de Green Day, Alicia Keys, Camila Cabello, Shawn Mendes, les Backstreet Boys et Sam Smith ont tous joué depuis leur domicile dimanche pour le "iHeart Living Room Concert For America", un concert caritatif visant à récolter de l'argent pour la lutte contre le coronavirus et les victimes du Covid-19.



"Il y a des médecins, des infirmières et des scientifiques au front. Ils sont la preuve vivante que la plupart des super-heros ne portent pas de capes", a déclaré Elton John, qui animait le show d'une heure depuis sa cuisine.



Le concert dans son entier tourne en boucle dans la vidéo ci-dessous







L'émission, retransmise par Fox News sans interruption publicitaire, mais également sur toutes les stations nationales de iHeart Radio, comprenait aussi un rappel des gestes barrière et des témoignages de soignants, de routiers, d'employés de supermarchés, et d'autres travailleurs essentiels.



Les spectateurs et les auditeurs étaient invités à donner à des organisations caritatives comme Feeding America et First Responders Children's Foundation. On ignore encore le montant total récolté

Billie Eilish

Billie Eilish et son frère Finneas ont interprété Bad Guy en version acoustique depuis leur canapé.





Dave Grohl

Dave Grohl des Foo Fighters a livré une version acoustique de My Hero, dédiant son morceau à "tous ceux qui se trouvent en première ligne et font de leur mieux pour nous permettre de traverser tout ça".





Alicia Keys

La chanteuse Alicia Keys a interprété The Underdog sur son piano, depuis son living-room.





Elton John

Elton John a joué Don't Let The Sun Go Down On Me depuis sa cuisine, sur un clavier appartenant à ses enfants (tout le monde imaginait qu'il aurait joué sur un magnifique piano à queue...).





Billie Joe Armstrong

Billie Joe Armstrong de Green Day a joué Boulevard of Broken Dreams, assurant qu'il s'agissait "d'un honneur de jouer pour vous tous ce soir".





Mariah Carey

Depuis son studio d'enregistrement personnel, Mariah Carey a interprété Always Be My Baby, épaulée par des choristes à distance.





The Backstreet Boys

Les Backstreet Boys ont innové en chantant I Want It That Way en harmonie depuis cinq lieux différents.





Lady Gaga

Lady Gaga n'a pas chanté mais elle est intervenue depuis chez elle, en sweat-shirt noir et legging rose fluo, avec un long message dans lequel elle disait son soutien "à tous ceux qui ont perdu des proches et à ceux qui ont perdu leur boulot". Elle a ensuite livré des conseils de bon sens pour traverser l'épreuve du confinement, qu'il s'agisse de méditer, rester en contact via internet ou "trouver de la joie chaque jour où qu'elle soit".