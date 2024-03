Musique : rencontre avec Olivia Ruiz à l’occasion de la sortie de son nouvel album, "La réplique"

La chanteuse Olivia Ruiz fait partie de la scène musicale française depuis bientôt 20 ans. Elle a reçu les équipes du 13 heures de France 2 dans son quartier, Montmartre, à Paris, à l’occasion de la sortie de son nouvel album, "La réplique".

Cela faisait huit ans qu’elle n’avait pas sorti d’album. Une pause bien remplie, pour Olivia Ruiz, qui a écrit deux romans, créé un spectacle de danse, une comédie musicale et a même fait du cinéma. Elle habite désormais à Montmartre (Paris), pour "l’esprit village", dit-elle. "J’ai grandi dans un village de 600 habitants, et j’ai retrouvé cela ici", explique l’artiste.

Des chansons en espagnol

Dans son nouvel album aux sonorités latines, l’espagnol s’invite aux côtés du français. "Quand je chante en français, j’ai l’impression de chanter toute seule, et quand je chante en espagnol, j’ai l’impression que nous sommes 1 000", confie la chanteuse. Dans sa famille, l’Espagne était une blessure, presque un tabou. "Probablement parce que l’exil avait été trop douloureux. Donc plus ça va, plus je me l’approprie et moins j’ai de complexes à l’utiliser", assure aujourd'hui Olivia Ruiz.