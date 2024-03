Attentat à Moscou : l’enquête réussira-t-elle à établir la vérité ?

L’attaque terroriste du vendredi 22 mars dans une salle de concert près de Moscou (Russie) avait été revendiquée par l’État islamique. Vladimir Poutine n’en a pas fait mention dans son allocution mais peu de temps après, le groupe terroriste a diffusé une vidéo qui semble avoir été tournée pendant l’attaque.

L’enquête progresse et on en sait désormais un peu plus sur le parcours et les motivations des terroristes présumés dans l’attaque d’une salle de concert vendredi près de Moscou (Russie). Les forces de l’ordre ont filmé leur interpellation, samedi. Un des suspects est violemment frappé puis torturé. Des suspects disent avoir été contactés pour tuer des gens contre une récompense d’un équivalent de 5 000 euros.

Onze suspects vont être jugés

Pour la troisième fois, l’État islamique a revendiqué, dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 mars, l’attentat, en publiant une vidéo où l’on voit les terroristes qui se filment pendant l’attaque. Vladimir Poutine insinue que l’Ukraine serait impliquée dans cette attaque. Volodymyr Zelensky conteste fermement ces accusations. Les onze suspects interpellés par les autorités russes ont été conduits au Palais de justice de Moscou où ils devraient être jugés pour acte terroriste dans les plus brefs délais.