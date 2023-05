Musique : la chanteuse Tina Turner, légende du rock'n'roll, est décédée

L'une des chanteuses les plus populaires au monde, Tina Turner, est morte des suites d'une longue maladie à l'âge de 83 ans, mercredi 24 mai, en Suisse.

La star américaine Tina Turner, naturalisée suisse, s'est éteinte à l'âge de 83 ans, mercredi 24 mai. De chacune de ses chansons, la reine du rock'n'roll faisait un spectacle. Tenue sexy, démarche féline et une voix puissante avec laquelle elle avait imposé son style. Dans sa musique comme dans sa vie, elle avait appris à conjurer le sort et à contrôler son destin. Dès 1966, Tina Turner a enchaîné les tubes avec Ike Turner. Mais la cocaïne et la violence de son mari ont ensuite pris autant de place que la musique.



Un rapport particulier à la France

En juillet 1976, Tina Turner s'est enfuie d'un hôtel de Dallas (Texas, États-Unis) avec ses quatre enfants et un ticket d'autobus, puis a disparu pendant dix ans. Mais l'artiste a ressurgi dans les années 1980, en se distinguant aussi dans le cinéma. Tina Turner avait un rapport particulier avec la France. Outre sa résidence secondaire sur la Côte d'Azur, l'interprète de Simply The Best était depuis plus de 20 ans citoyenne d'honneur de Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes).