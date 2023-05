Mort de Tina Turner : la légende du rock'n'roll en 10 chansons

La chanteuse américaine, naturalisée suisse, est morte à 83 ans, selon un communiqué publié mercredi sur le compte Instagram officiel de la légende du rock.

Tina Turner n'est plus. La chanteuse américaine est morte à l'âge de 83 ans, a annoncé mercredi 24 mai son entourage sur Instagram (publication en anglais). "C'est avec une grande tristesse que nous annonçons la mort de Tina Turner", peut-on lire dans le communiqué, ajoutant que la chanteuse américaine, naturalisée suisse, laissait "derrière elle sa plus grande œuvre : sa musique". Tina Turner était une "icône" et son décès est une "perte immense", a réagi la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre. Franceinfo vous propose de revisiter 50 ans de carrière en 10 chansons.

1 "River Deep, Mountain High"

Ecrite au printemps 1966 par Phil Spector, Jeff Barry et Ellie Greenwich, River Deep, Mountain High va rapidement devenir un standard du couple formé par Ike et Tina Turner. Phil Spector, l'un des plus talentueux producteurs du moment, est alors au creux de la vague et compte sur cette collaboration pour renouer avec le succès aux Etats-Unis, raconte France Bleu Paris. Le producteur passe alors deux semaines à parfaire la mélodie de la chanson avec Tina Turner. Comme le relate The Independent*, L'artiste décrira plus tard cette expérience en la comparant à une "sculpture de meubles".

Pour l'enregistrement du tube, Phil Spector ne lésine pas sur les moyens : il fait venir les 20 meilleurs musiciens du moment et bloque des heures et des heures de studio. "J'ai dû chanter ça 500 000 fois. J'étais trempée de sueur. J'ai dû enlever ma chemise et rester là, en soutien-gorge, pour chanter", racontera plus tard Tina Turner au sujet de l'enregistrement, comme le rapporte The Hollywood Reporter*. Pour l'anecdote, en France, la chanson sera reprise par Claude François sous le titre Combien de rivières ?.

2 "Proud Mary"

Proud Mary est une chanson écrite par le compositeur John Fogerty pour son groupe Creedence Clearwater Revival. Sortie en 1969, elle sera ensuite reprise par le couple Ike et Tina Turner en 1971. Les paroles évoquent l'histoire d'une personne modeste qui s'offre un peu de liberté en embarquant à bord d'un bateau à vapeur sur le Mississippi, le Proud Mary. La chanson a obtenu un Grammy Hall of Fame* en 2003.

3 "What's Love Got To Do With It"

What's Love Got to Do with It est l'un des tubes de l'album Private Dancer, qui marque le début de la carrière solo de l'artiste, en 1984. Le tube, l'un des plus célèbres de la chanteuse, se classe en tête des classements américains pendant trois semaines. Au départ, les compositeurs Terry Britten et Graham Lyle avaient proposé le morceau au chanteur britannique Cliff Richard, raconte Le Temps. Mais le refus du Britannique permettra à Tina Turner de l'enregistrer. Une bonne pioche, puisque le tube remporte un total de trois Grammy Awards. Consécration suprême, la chanson a même obtenu en 2012 un Grammy Hall of Fame*.

4 "Private Dancer"

Après une traversée du désert à la fin des années 1970, Tina Turner retrouvera le sommet dans les années 1980, avec notamment l'album Private Dancer. La chanteuse a quitté la violence de son mari Ike en 1976 et a été contrainte de changer régulièrement de cachette pour lui échapper. Elle finit par obtenir le divorce, mais les dettes se sont accumulées et sa carrière semble en perdition. Sa rencontre avec le producteur australien Roger Davies change tout : look, musiciens, répertoire… L'artiste donne une impulsion résolument rock à sa trajectoire artistique.

Sur l'album Private Dancer, le titre éponyme est signé du compositeur Mark Knopfler, du groupe Dire Straits. La chanson évoque la vie d'une strip-teaseuse qui danse pour divers hommes, sans se soucier de leur nom ou de leur visage. Elle ne pense qu'à gagner de l'argent pour s'offrir une autre vie, avec une famille "près de la mer".

5 "Let's Stay Together"

En 1983, Tina Turner reprend Let's Stay Together, un tube du chanteur de soul américain Al Green datant de 1971. L'artiste doit attendre que la chanson se classe sixième au hit-parade au Royaume-Uni pour que le 45 tours soit enfin édité aux Etats-Unis et devienne un succès planétaire. Installée à Londres, l'artiste n'avait plus connu de tels honneurs depuis son divorce en 1976, rappelle France Bleu Paris. La chanson intègre ensuite l'album Private Dancer, qui marque la renaissance de la chanteuse.

6 "Tonight" (en duo avec David Bowie)

Après sa résurrection, Tina Turner remonte sur scène aux côtés de géants comme Mick Jagger, Rod Stewart ou David Bowie. Comme le raconte Nostalgie, ce dernier a participé au retour en grâce de la chanteuse aux Etats-Unis, grâce notamment à plusieurs collaborations avec l'artiste. La célèbre chanson Tonight, composée par David Bowie et Iggy Pop dans les années 1970, est ainsi reprise sous forme de duo par Tina Turner et David Bowie en 1984.

7 "We Don't Need Another Hero"

Tina Turner triomphe aussi au cinéma en 1985 dans Mad Max : Au-delà du dôme du tonnerre, le troisième opus de la saga de George Miller, dans lequel elle joue aux côtés de Mel Gibson. Le tube We Don't Need Another Hero, composé par Graham Lyle et Terry Britten, devient rapidement un succès mondial. La chanson est nominée en 1986 aux Golden Globes dans la catégorie de la meilleure chanson originale.

8 "The Best"

Ecrite par Mike Chapman et Holly Knight, la chanson The Best a été initialement interprétée en 1988 par Bonnie Tyler. Tina Turner signe une reprise l'année suivante sur l'album Foreign Affair, son septième album solo, qui devient rapidement un succès dans de nombreux pays. Le disque se vend à plus de 6 millions d'exemplaires l'année de sa sortie.

La chanson se transformera en duo avec le rockeur australien Jimmy Barnes en 1992. Comme le raconte Nostalgie, le titre va alors servir de promotion au championnat de rugby d'Australie, il deviendra même l'hymne officiel du rugby australien.

9 "GoldenEye"

En 1995, la voix de Tina Turner résonne dans les salles de cinéma grâce à la chanson GoldenEye, tirée de la bande originale du nouvel épisode de James Bond sorti cette année-là. La chanson a été composée par Bono et The Edge. Les membres du groupe U2 ont écrit le titre après avoir appris que Tina Turner avait été choisie comme interprète par la production.

10 "I Don't Wanna Fight"

I Don't Wanna Fight est une chanson écrite par la chanteuse britannique Lulu, son frère Billy Lawrie et Steve DuBerry. Tina Turner enregistre le morceau en 1993 pour la bande originale de son film autobiographique, What's Love Got to Do with It. En écho à sa propre histoire, la chanson raconte le parcours d'une femme qui ne veut plus se disputer avec son partenaire et se termine sur ces mots : "Cette fois, je m'en vais, bébé."

* Les liens suivis d'un astérisque renvoient vers des contenus en anglais.