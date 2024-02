Grammy Awards : une nouvelle scène pour l'afrobeats et ses stars nigérianes

Les rois de l'afrobeats, le genre musical nigérian qui inonde les ondes africaines et celles du monde depuis une décennie, n'ont pas été adoubés, mais la 66e édition des Grammy Awards restera mémorable pour ce courant musical. Quatre des artistes concourant dans la nouvelle catégorie dédiée à la musique africaine et inaugurée le dimanche 4 février à Los Angeles, en étaient issus. La Nigériane Ayra Starr (Rush) et ses compatriotes – Davido (avec Musa Keys pour Unavailable), le duo Asake-Olamide (pour Amapiano) ainsi que Burna Boy (City Boys Miracle) – étaient en lice aux côtés de la chanteuse sud-africaine Tyla.

C'est finalement cette dernière qui est repartie avec le Grammy de la "meilleure performance musicale africaine", avec Water. Un titre aux accents "Amapiano" (musique house sud-africaine), qui a récemment permis à la jeune artiste de rentrer dans le Billboard Hot 100. Comme pour faire écho aux autres catégories dominées par les artistes féminines, le Grammy de "la meilleure performance musicale africaine" est donc allé à une femme.

Au rythme de l'Afrobeats

Cependant, avant que la Sud-Africaine ne rafle la mise au Crypto.com Arena, le Nigérian Burna Boy avait offert un impérial show Afrobeats, aux côtés des vedettes américaines Brandy et 21 Savage. Ensemble, ils ont notamment repris Sitting On Top Of The World de Burna Boy, qui a interprété d'autres chansons de son répertoire comme On Form et City Boys. En chantant en live sur la prestigieuse scène des Grammy, le Nigérian s'est inscrit dans l'histoire musicale en devenant le premier artiste Afrobeats à réaliser cette performance.

Ce n'est pas la première fois que la présence de Burna Boy à la cérémonie de remise des trophées de la musique américaine fait de lui un pionnier. Quand il décroche en 2021 le Grammy du meilleur album "musique du monde" pour son album Twice as Tall (2020), il devient le premier artiste masculin nigérian à être récompensé pour une œuvre originale.

Depuis quelques années les grands noms de l'Afrobeats dont Burna Boy, Davido, WizKid, Tems et Rema, remplissent les plus grandes salles de concert au monde et collaborent avec des superstars mondiales comme Ed Sheeran, Beyonce, Selena Gomez et Justin Bieber. En 2021, Wizkid a reçu le Grammy du meilleur vidéo-clip pour sa participation au titre de Beyoncé, Brown Skin Girl. En 2023, la chanteuse Tems est devenue la première artiste nigériane à remporter un Grammy Award pour avoir coécrit Lift Me Up de Rihanna pour le film Black Panther : Wakanda Forever.

Plus de 223 millions d'heures d'écoute

"Nous sommes au sommet en ce moment. Notre travail pour que le Nigeria impacte l'industrie musicale a commencé depuis des décennies", déclarait à l'AFP Titilope Adesanya, directrice des opérations de la branche Afrique du label américain Empire, avant la cérémonie des Grammys. Avec plus de 223 millions d'heures d'écoute et 7,1 milliards de streams sur Spotify en 2023, l'Afrobeats est l'un des genres musicaux les plus en vogue au monde, selon les chiffres publiés sur le site de la plateforme d'écoute.

Le genre musical, qui mélange des rythmes traditionnels africains et pop contemporains, trouve ses racines au Nigeria dans les années 1970 sous l'influence de l'artiste Fela Kuti, père-fondateur de l'Afrobeat (sans "s"). "L'Afrobeats contemporain existe depuis environ 20 ans grâce à des artistes nigérians comme D'Banj et le groupe P-Square. Le genre est aujourd'hui porté par toute une génération d'artistes nigérians", indique à l'AFP, Olivier Laouchez, patron du groupe de la chaîne musicale Trace. Le Nigeria, avec une population de 200 millions d'habitants, jouit d'une importante diaspora qui joue un rôle indéniable dans l'essor de la musique nigériane.

"La musique africaine est dominante depuis des années. Vous me demandez si nous aurions dû être reconnus avant ? Certainement. Les choses prennent du temps", avait confié Davido à France 24 lors d'une interview à propos des Grammys, avant de se produire dans le stade bondé Accor-Arena à Paris. C'est encore au temps que l'artiste nigérian a fait référence en consolant ses fans, déçus qu'il n'ait pas été récompensé, tout comme les grands noms du genre en lice pour le premier Grammy de la "meilleure performance musicale africaine". "J'aime chacun de vous (...) Nous continuerons à travailler...", a écrit l'artiste nigérian sur X (ex-Twitter), après avoir chaudement félicité Tyla et souligné que sa performance était une fierté pour l'ensemble du continent.