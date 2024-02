SZA, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Billie Eilish : les femmes dominent haut la main les nominations des Grammy Awards

Longtemps, musiciens et critiques ont déploré la trop forte absence de femmes artistes aux Grammy Awards, les récompenses de l'industrie musicale américaine. L'année 2024 devrait être celle du changement. Dimanche 4 février (dans la nuit de dimanche à lundi heure française), elles sont quasiment assurées de rafler les prix les plus prestigieux, reflet d'une évolution des mentalités et d'une scène qui se diversifie. "La dernière fois qu'on avait assisté à un tel raz-de-marée féminin, c'était en 1999, il y a vingt-cinq ans" souligne le magazine Elle en rappelant que Lauryn Hill "avait quasi tout emporté sur son passage" et qu'aucun homme n'avait été nommé dans la catégorie meilleur album de l'année.

En 2023, la cérémonie avait couronné Beyoncé, devenue l'artiste la plus primée avec un total de 32 récompenses durant toute sa carrière, mais le prix suprême de l'album de l'année lui avait échappé au profit de la popstar britannique Harry Styles. Cette année, le charismatique Jon Batiste, qui avait triomphé en 2022 (meilleur album notamment), est le seul artiste masculin à concourir dans les catégories reines de l'enregistrement et de l'album de l'année. Voici cinq éléments pour comprendre pourquoi cette 66e cérémonie des Grammy Awards est inédite.

1 Record de nominations pour SZA

La chanteuse R&B et soul SZA a obtenu, avec neuf catégories, le plus de nominations pour les prochains Grammy Awards. Avec son tube Kill Bill, inspiré des films de Quentin Tarantino, et son deuxième album SOS, SZA, 34 ans, pourra tenter de décrocher le Grammy dans des catégories reines comme chanson et enregistrement de l'année, ainsi que meilleur album. Révélée par son premier opus en studio Ctrl en 2017, SZA s'est depuis imposée comme un grand nom de la R&B et a collaboré avec des poids lourds du hip-hop comme Drake ou Kendrick Lamar.

La concurrence viendra essentiellement d'autres artistes féminines, comme le rouleau compresseur pop venu de la country Taylor Swift (6 catégories), l'ancienne égérie Disney Olivia Rodrigo, "révélation de l'année" 2022 qui a signé un album – Guts – très salué par la critique (6 catégories), ou encore Billie Eilish (6), la rockeuse Phoebe Bridgers (7, dont 6 avec son supergroupe Boygenius) et l'étoile montante de la R&B Victoria Monét (7).

2 Elles trustent les principales catégories

Rien que pour l'album de l'année, que se disputeront notamment Taylor Swift, SZA ou Olivia Rodrigo lors de la 66e cérémonie à Los Angeles, sept des huit nommés sont des femmes ou des artistes de genre fluide. "Avant, les femmes stars de la pop faisaient parler d'elles sur les tapis rouges. Désormais, elles nourrissent la conversation des Grammys en tant que tels", note Kristin Lieb, professeure à l'université Emerson spécialisée dans le marketing de la musique et les identités de genres. "C'est un changement significatif. On parle davantage du talent et du charisme des femmes que de leurs corps et de leurs tenues", ajoute-t-elle auprès de l'AFP.

Taylor Swift, qui a acquis un rang de méga star mondiale, SZA, avec ses 9 nominations, et Olivia Rodrigo, dont les sons rock sont encensés par la critique, concourent à la fois pour le meilleur album et l'enregistrement de l'année, attribué pour la performance globale d'un titre. Tout comme Miley Cyrus et le supergroupe Boygenius, le trio formé par Phoebe Bridgers, Julien Baker et Lucy Dacus, qui a créé la sensation avec son cocktail de pop-folk poétique et rock indé.

Janelle Monáe, Billie Eilish et la star montante Victoria Monét sont aussi de la partie dans les catégories les plus prestigieuses (meilleurs album, enregistrement ou chanson). Cependant, des hommes apparaissent aussi dans le peloton de tête des nominations, en particulier l'ingénieur du son Serban Ghenea (7 catégories) qui a mixé l'album de Taylor Swift Midnight, le jazzman Jon Batiste (6) – seul homme à surnager dans les catégories reines – ou encore le producteur Jack Antonoff, qui obtient aussi 6 nominations pour son travail avec Taylor Swift et Lana Del Rey.

3 L'année Taylor Swift

Taylor Swift, qui bat tous les records avec ses albums réenregistrés et sa tournée The Eras Tour, pourrait entrer un peu plus dans l'histoire si elle remporte le prix de l'album de l'année avec son dixième opus Midnights, ce qui ferait d'elle l'artiste à avoir remporté le plus de fois cette catégorie, la plus prestigieuse. Elle dépasserait Frank Sinatra, Paul Simon, et Stevie Wonder, déjà couronnés, comme elle, trois fois.

à lire aussi Comment Taylor Swift a bâti un empire économique autour de sa musique pour trôner parmi les artistes les plus influents de la planète

4 L'incontournable "Barbie"

L'autre phénomène à surveiller le 4 février aux Grammy Awards sera le blockbuster du cinéma Barbie, dont les titres de la bande originale What Was I Made For ?" (Billie Eilish) et Dance The Night (Dua Lipa) concourent pour la chanson de l'année, face à Anti-Hero (Taylor Swift) et l'énergique Vampire (Olivia Rodrigo).

Le blockbuster de Greta Gerwig a fait le siège de la catégorie de la meilleure chanson pour un média visuel, avec quatre titres sur les cinq nommés. Au total, Barbie totalise 11 nominations contre 8 aux Oscars. Le film a pourtant établi un record dans l'industrie cinématographique en devenant le premier long métrage réalisé par une réalisatrice ayant dépassé le milliard au box-office mondial.

5 Une évolution manifeste en dix ans

Cette présence record des femmes dans les catégories reines est notable au niveau statistique. De 2012 à 2022, seulement 13,9% des nommés dans les catégories majeures étaient des femmes, selon une étude du think tank "Annenberg Inclusion Initiative" de l'université de Californie du Sud. Ces chiffres pouvaient résonner avec les propos controversés de l'ancien patron de la Recording Academy, l'organisme représentant l'industrie musicale américaine et organisateur des Grammys, Neil Portnow. En 2018, il avait déclaré que les femmes artistes n'avaient qu'à "se bouger" si elles voulaient plus de reconnaissance.

En novembre, il a été visé par une plainte en justice, accusé d'avoir drogué et violé une artiste en 2018, ce qu'il réfute. En réagissant à l'annonce des nominations, en novembre, l'actuel patron de la Recording Academy, Harvey Mason Jr., a simplement constaté que "les femmes ont fait de la sacrée bonne musique" et "nos votants ont manifestement été convaincus".

Pour autant, Kristin Lieb reste prudente sur l'évolution des mentalités, tant dans l'industrie que pour la critique. Cependant, elle estime que l'évolution est impressionnante, tant parce qu'elle concerne les femmes, que des artistes de genre fluide ou queer comme le trio Boygenius, Miley Cyrus, Billie Eilish et Janelle Monáe. Une autre experte, Christine Wisch, qui donne un cours à l'université de l'Indiana sur l'histoire des femmes dans la musique depuis l'ère médiévale, espère qu'à terme, "on pourra observer l'art pour ce qu'il est" et se dit "impatiente à l'idée qu'un jour, le genre ne soit plus un sujet et que nous ne soyons plus surpris que les femmes soient majoritaires."