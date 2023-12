Avec "Akwaba", l'hymne de la CAN 2024 porté par le groupe ivoirien Magic System, les internautes s'enjaillent

En "trois jours", le clip de la chanson Akwaba, hymne de la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN) qui se tient du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire, a atteint un million de vues, se réjouissait A'Salfo sur X (ex-Twitter), le leader de Magic System. Le titre, dont la vidéo est disponible depuis quelques jours, est interprété par le groupe ivoirien, la Nigériane Yemi Alade et le rappeur égyptien Mohamed Ramadan.

"Akwaba", qui signifie "bienvenue" dans plusieurs ethnies du groupe Akan que l'on retrouve notamment en Côte d'Ivoire et au Ghana, en Afrique de l'Ouest, est devenu un terme générique utilisé par les Ivoiriens pour exprimer leur hospitalité.

Le vidéoclip d'"Akwaba", qui démarre avec une vue du stade olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé construit pour la CAN 2024, est une carte postale de la Côte d'Ivoire. Dans un aérodrome, les membres du groupe Magic System, habillés dans diverses tenues traditionnelles du pays, chantent en attendant d'accueillir Yemi Alade et Mohamed Ramada.

La fête du foot et de tous les Africains

Les paroles de leur chanson rappellent la diversité d'un continent et s'adressent à tous les Africains, qu'ils soient francophones, anglophones, arabophones ou lusophones. Elles en évoquent également les valeurs comme l'"Ubuntu", terme en langue bantoue, qui renvoie à "notre humanité commune". Les images de la capitale ivoirienne, Abidjan, et du premier pont à haubans de la ville (cinquième et dernier pont construit) défilent tout au long de la vidéo. On y découvre, entre autres, le célèbre masque danseur sacré Goli, aux côtés de la mascotte de la CAN 2024 "Akwaba". Tout comme le fameux Attiéké-Poisson, l'un des incontournables plats que l'on peut déguster en Côte d'Ivoire.

En français, en anglais et en arabe, Magic System, Yemi Alade et Mohamed Ramada promettent aux participants de la CAN 2024 qu'ils vont "s'enjailler", (faire la fête) à Babi, surnom de la capitale ivoirienne, mais aussi à Bouaké (grande ville du centre), la capitale politique Yamoussokro (au centre), la ville balnéaire de San-Pédro (Ouest) et Korhogo, la plus grande ville du nord de la Côte d'Ivoire. Toutes ces villes accueilleront les matchs du plus grand évènement sportif du continent. "Bienvenue à Babi, on est prêts pour vous", assure-t-on dans Akwaba. Les amoureux du ballon rond jugeront sur pièce l'année prochaine.