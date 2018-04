Madonna, David Guetta, Calvin Harris... des célébrités rendent hommage au DJ Avicii, mort à 28 ans

Considéré comme l'un des meilleurs DJs au monde, Tim Bergling était notamment connu du grand public pour son tube "Wake Me Up".

Le monde la musique est en deuil après la mort soudaine de Avicii, à l'âge de 28 ans, vendredi 20 avril. Tim Bergling, de son vrai nom, a été retrouvé sans vie à Mascate, la capitale du sultanat d'Oan, selon un communiqué de son agent qui n'a pas précisé la cause du décès.

Considéré comme l'un des meilleurs DJs au monde, il était notamment connu du grand public pour son tube Wake Me Up avec le chanteur Aloe Blacc en 2013. De nombreux artistes lui rendent hommage à commencer par Madonna avec qui il avait collaboré. "Tellement triste... Tellement tragique", a commenté la reine de la pop.

"Nous perdons une légende"

Charlie Puth, autre grand nom de la pop, a réagi en rendant hommage à "l'homme qui (lui) a ouvert les yeux sur ce à quoi la production de musique pourrait un jour ressembler". "Avicii était un génie et un innovateur dans le monde de la musique, je n'arrive pas à croire qu'il ne soit plus avec nous. RIP au tout meilleur", a-t-il écrit sur Twitter.

De nombreux Djs lui rendent également hommage. C'est le cas de David Guetta qui avait aussi travaillé avec lui : "Quelque chose d'horrible vient de se passer. Nous avons perdu un ami avec un si beau coeur et le monde a perdu un incroyable musicien de talent. Merci pour tes belles mélodies, le temps que nous avons partagé en studio, à jouer ensemble comme des djs ou juste à profiter dela vie comme des amis."

Calvin Harris se dit "dévasté" par la mort d'Avicii : "une belle âme, passionnée et extrêmement talentueuse avec encore tant à faire. Mon coeur accompagne sa famille. Dieu te protège Tim".

"Repose en paix Avicii. Nous perdons une légende", écrit DJ Snake