VIDEO. Qui était Avicii, l'un des DJs les plus doués de sa génération ?

Le Suédois Avicii, un des DJs les plus célèbres de la scène électro, est mort, vendredi 20 avril, à l'âge de 28 ans à Oman, deux ans après avoir annoncé à la surprise générale sa retraite de la scène. Tim Bergling, de son vrai nom, a été retrouvé sans vie à Mascate, la capitale du sultanat, selon un communiqué de son agent qui n'a pas précisé la cause de sa mort.

Au cours de ces dernières années, le Suédois n'avait pas fait mystère de ses problèmes de santé, comme sa pancréatite, due à une consommation excessive d'alcool. Il avait ainsi dû annuler des représentations en 2014 pour se faire retirer la vésicule biliaire et l'appendice. Il y a deux ans, il avait surpris ses fans en annonçant qu'il se rangeait des platines et ne mixerait plus sur scène.

Nommé aux Billboard Music Award

Avicii, qui a été l'une des stars de l'électro les mieux payées pendant des années, avait notamment gagné près de 15 millions de dollars en 2016, selon le magazine Forbes. Il a collaboré avec des artistes d'horizons différents comme Madonna, Coldplay ou David Guetta.

S'il n'était pas remonté sur scène depuis 2016, l'artiste continuait à produire des albums. Sa mort survient d’ailleurs quelques jours après sa nomination aux Billboard Music Award pour le meilleur album de musique électronique/dance de l’année.