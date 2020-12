Muse tête d'affiche des Eurockéennes de Belfort 2021 et plus gros cachet de l'histoire du festival

Le groupe de rock britannique Muse sera la tête d'affiche de la riche programmation des Eurockéennes de Belfort 2021, un festival légèrement repensé après l'annulation de la dernière édition pour cause de crise sanitaire, ont annoncé le 2 décembre les organisateurs.

Seul concert de Muse en France

La manifestation, organisée sur le site naturel de l'étang du Malsaucy, se tiendra du jeudi 1er au samedi 3 juillet, avec la nuit de samedi à dimanche consacrée aux musiques électroniques. Et un bonus : le concert de Muse, le dimanche 4, unique date de la bande de Matthew Bellamy en France et plus gros cachet de l'histoire du festival, créé en 1989.

Le reste de la programmation réunira de grands noms de l'électro, du funk et du rap comme l'Américain Diplo, le Français DJ Snake, l'Allemand Paul Kalkbrenner, ou encore le duo texan Black Pumas, nommé aux Grammy Awards 2021 dans la catégorie du meilleur album. Dionysos, Foals, The Lumineers, Skip the Use, le nouveau projet électro de Fauve, nommé Magenta, ou Simple Minds figurent également parmi la cinquantaine d'artistes programmés.

Les interrogations demeurent nombreuses, sur la nécessité de mettre en place un passeport santé ou de demander aux festivaliers un test Covid pour valider leur entrée. Mais la manifestation est prévue pour l'heure en "jauge pleine", soit plus de 30 000 visiteurs par jour.

"Cela va demander au public d'être acteur de sa propre sécurité", a déclaré Jean-Paul Roland, le directeur, expliquant qu'un "protocole sanitaire" des festivals était en cours d'élaboration avec la volonté de "préserver l'esprit de fête".

Un équilibre budgétaire fragile

L'équilibre budgétaire des précédentes éditions a été mis à mal par l'annulation de celle de 2020, avec un déficit de 200 000 euros attendu en fin d'année. La confirmation des subventions et l'appui des mécènes ont toutefois quelque peu rassuré les organisateurs même si des craintes subsistent.

Un prêt garanti par l'Etat à hauteur d'un million d'euros a été souscrit afin de "conserver les ambitions", a précisé Jean-Paul Roland. Les organisateurs ont également salué les "signaux réconfortants" adressés par les artistes et festivaliers, désireux de voir l'édition 2021 se tenir. Près de 8 000 billets vendus pour l'édition 2020 ont ainsi été conservés pour la prochaine édition.

La billetterie ouvrira le 4 décembre. Les places sont proposées à 53 euros la journée (65 euros pour Muse), et 134 euros pour le pass 3 jours.