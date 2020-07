Annulées, les Eurockéennes font acte de présence avec une fresque de Saype et un clip hommage de Last Train

Malgré l'annulation des Eurockéennes de Belfort, l'artiste Saype et le groupe Last Train ont voulu marquer symboliquement l'ouverture du festival le 2 juillet.

En temps normal, le 2 juillet 2020 à 18h, la 32e édition des Eurockéennes de Belfort aurait dû ouvrir ses portes pour accueillir pendant trois jours plus de 130 000 festivaliers. Cette année, crise sanitaire oblige, la grande fête du rock n'a pas lieu. Mais pour les organisateurs, pas question de rester les bras croisés ! En guise de lever de rideau, ils ont organisé une double performance artistique réalisée mi-juin et diffusée symboliquement à partir du 2 juillet sur internet.





Pour nous, c'était un geste fort de dire à la jeune création : 'Venez quand même sur ce terrain, exprimez-vous et faisons ensemble un petit geste pictural et musicalJean-Paul Roland Directeur des Eurockéennes

Le message positif de Saype

C'est l'artiste Saype qui assure la partie picturale. L'enfant du cru, désormais mondialement connu et adepte du festival, a imaginé Rock the Grass, une fresque éphémère de 5000 m² sur la pelouse de la presqu'île du Malsaucy. On y voit un enfant en blouson noir jouant dans un carton transformé en voiture et qui crie dans un mégaphone, les doigts relevés faisant le signe des cornes, celui des métalleux. "C'est une sorte de message positif, un élan optimiste autour de la culture en France, que ce soit au niveau local ou en général" confie Saype.

Saype et Last Train, duo pictural et musical pour célébrer les Eurockéennes. (Saype / lesabeprod / Valentin Flauraud)

L'énergie live de Last Train

Posé au milieu de la fresque, le groupe alsacien Last Train déroule la bande son avecThe Idea of Someone, un titre extrait de son deuxième album The Big Picture, que le quatuor n'a encore jamais joué en live. Depuis le confinement, le groupe a refusé toutes les propositions de live stream. Mais les quatre amis d'enfance, qui devaient se produire sur la scène des Eurockéennes cette année, ont accepté de participer à ce clip hommage.

Ici, on a retrouvé une vraie création artistique, un vrai échange. Le faire avec les Eurockéennes et Saype, c'était parfait !Jean-Noël Scherrerchanteur de Last Train

Saype/lesabeprod/Valentin Flauraud

Le groupe, qui a commencé à se faire remarquer il y a cinq ans, fait aujourd'hui partie des valeurs sûres du rock français avec un deuxième album encensé par la critique.

Mais Last Train connaît aussi les affres de tous ceux qui organisent des festivals. Il a créé le sien en 2019 à Lyon, ville d'adoption du quatuor alsacien (qui a aussi monté Cold Fame, une agence de production de spectacles, dans la capitale des Gaules). Baptisé La Messe de Minuit, il devait se tenir fin septembre. Le rendez-vous est reporté en 2021, tout comme la tournée du groupe, qui commencera le 26 mars à La Roche-sur-Yon avec un arrêt à L'Olympia le 8 avril.