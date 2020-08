Le phénomène rap PNL décroche un deuxième disque de diamant avec son album "Deux Frères"

Avec leur troisième disque "Deux Frères", le groupe sensation PNL obtient le deuxième disque de diamant de sa carrière.

Plus rien ne semble arrêter le raz-de-marée PNL. Avec Deux Frères, le groupe de rap vient de dépasser les 500 000 ventes et donc, de décrocher son deuxième disque de diamant (le premier était pour Dans la légende). Ademo et N.O.S, le duo derrière PNL, se rapprochent d'autres mastodontes de la scène rap française comme Soprano, Gims et Nekfeu, qui comptabilisent trois disques de diamant.

"Deux Frères", un succès immédiat

Sorti le 5 avril 2019, Deux Frères est immédiatement un véritable succès : PNL est le groupe le plus écouté en 24h sur Spotify Monde ce jour-là. Rois de la communication et du marketing, le duo de rappeurs s'offre le soir même, une parade dans la capitale. Dans un bus aux couleurs de Deux Frères, PNL est acclamé par ses nombreux fans dans les rues de Paname. Leur single DD, filmé en haut de la Tour Eiffel , est la vidéo la plus vue sur YouTube en France, en 2019, avec plus de 128 millions de vues.

PNL

Le succès semble loin d'être terminé pour le phénomène PNL qui oeuvre en toute indépendance depuis sa création, le groupe n'a jamais signé avec une grosse maison de disque. Adamo et N.O.S devaient se produire cet été à l'AccorHotels Arena de Bercy mais Covid oblige, les dates ont été repoussées à février 2021. En attendant, les fans peuvent se consoler avec une captation de leur concert de 2017 à Bercy, disponible sur Netflix depuis le 5 juillet.