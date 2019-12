PNL gagnant au palmarès 2019 des vidéos les plus vues sur YouTube avec son clip "Au DD"

Avec le 2e épisode de sa vidéo Rap VS réalité et ses 27 millions de vues, Mister V arrive en tête du classement hors musique. PNL qui sera en concert les 5 et 6 juillet à l'AccorHotels Arena à Paris et en tournée en mai et en juin 2020.

Extrait du Clip "An DD", PNL (Capture d'écran YouTube)