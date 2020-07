PNL sur Netflix : la stratégie de la surprise permanente

La crise sanitaire a forcé PNL à annuler leur premier Bercy prévu dimanche, mais ils mettront à la place en ligne sur Netflix une captation de leur précédente tournée. Une annonce qui confirme une stratégie unique pour un groupe au succès stratosphérique.

Le mystère aura duré une semaine, une semaine de faux billets de concerts envoyés par courrier, et postés sur les réseaux sociaux par des fans hystériques... Mercredi soir donc, PNL a tweeté. Dimanche 5 juillet, à 20 heures précises, ils mettront en ligne sur Netflix une captation de leur concert à Bercy en 2017.

On était censé se retrouver ce dimanche 5 juillet pour le premier Bercy de la tournée Deux Frères, reportée à Février 2021.



On a choisi cette date symbolique

du 5 juillet afin de vous ramener chez vous, en famille sur Netflix, le concert de notre tournée Dans La Légende pic.twitter.com/sv3hcHCR11 — PNLMusic (@PNLMusic) July 1, 2020

Un poil décevant, peut-être, alors qu'on imaginait un documentaire, une série carrément, autour de l'histoire des deux frères de la cité des Tarterêts. Deux rappeurs qui ont adopté il y a longtemps une stratégie simple : garder le silence. Aucune interview, jamais, et ce dès leurs débuts, quand en novembre 2015 ils avaient séché l'émission Planète Rap sur Skyrock, envoyant un singe pour les représenter.

Plus tard, ils laisseront une journaliste du célèbre magazine américain The Fader (article traduit ici en français) les suivre en tournée, signe d'un intérêt mondial pour ces deux Français bien mystérieux. Mais chez nous, si leur entourage est étoffé, eux restent cachés. Pas question, notamment, d'aller chercher leur Victoire de la Musique pour le meilleur clip, obtenue en février dernier.

Deux Frères, l'album raz-de-marée

Le 22 mars 2019, le groupe poste un lien : on clique, on se retrouve sur YouTube, et sous nos yeux la Terre qui se rapproche très lentement, surmontée d'un compte à rebours. A l'heure dite, la fusée PNL atterrit : les deux frères chantent le premier single, Au DD, de leur nouvel album au sommet de la Tour Eiffel...

Personne ne l'avait jamais fait, le secret a été gardé jusqu'au bout. Incroyable à l'heure des réseaux sociaux qui dévoilent tout. Même surprise quand deux semaines plus tard, l'album Deux Frères sort enfin ; PNL et leurs proches défilent sur les Champs-Elysées dans un bus à impériale décoré à leur image.

Les chiffres de ventes sont hallucinants, au-delà du demi-million, les vues sur YouTube n'en parlons pas. Rareté, créativité, surprise, voici PNL transformé en produit de luxe. Cet été ils devaient remplir quatre fois l'Accor Arena, avant de penser à la suite. En gardant toujours le contrôle, et un mystère total.