Le "Black Dog", ce pub londonien devenu le nouveau lieu de pèlerinage des fans de Taylor Swift

Près de 40 000 pubs au Royaume-Uni, mais un seul cité par Taylor Swift dans son dernier album, The Tortured Poets Department. Depuis la sortie de l'opus, le 19 avril, les fans de la chanteuse américaine inondent ce petit établissement du sud-ouest londonien.

The Black Dog est à la fois un bar... et le titre d'une chanson de l'icône Taylor Swift. Après avoir écouté le dernier album, Simran voulait mettre l'image d'un lieu sur les paroles. "En gros, elle parle de son ex. Elle le voit sur son téléphone se rendre dans ce pub avec une autre, et elle lui dit : 'Je pensais que je te manquais, j'espère que tu vas passer un très mauvais moment dans ce bar'", raconte la "Swifty". "J'ai été obsédée par le fait de trouver cet endroit, et c'est à côté des lieux où je traîne d'habitude", poursuit la jeune Londonienne.

Au moins 14 pubs dans le pays partagent ce nom, The Black Dog. Mais les Swifties, les fans de Taylor Swift, sont sûrs à 100% que c'est de celui-ci qu'il s'agit. Ils se succèdent pour prendre une photo sur le perron. John, un Américain qui vient régulièrement à Londres, ne reconnaît pas le quartier. "Depuis quelques années, je descends dans un hôtel juste à côté. Le manager nous a prévenus, à l'avance, que cette année, nous aurions du mal à réserver dans le pub parce que, tout d'un coup, il y a du monde. On est un peu vieux pour ça !", s'amuse-t-il.

"A chaque fois que Taylor Swift touche à quelque chose, ça se transforme en or. Elle est magique !" John, un touriste américain à Londre à franceinfo

"Ce n'est que de l'amour"

Sur le menu, les serveurs du Black Dog ont renommé leur burger phare "le Swift" et offrent des bières aux admirateurs venus tout spécialement. Lily Bottomley, responsable des événements du pub, témoigne de l'effervescence autour de l'établissement : "Une heure après la sortie de l'album, les gens ont commencé à arriver pour venir prendre des photos". "Nos réservations sont pleines, nos ventes ont augmenté. On a créé un compte TikTok qui a déjà 1,5 million de vues. Notre page Instagram a cinq fois plus d'abonnés. On va bientôt sortir des produits dérivés. Ce n'est que de l'amour, que des bonnes ondes", s'enthousiasme-t-elle.

Mais cette nouvelle notoriété ne plaît pas forcément à tout le monde. Scott, un habitué, peine à trouver une table. "Ce n'est pas aussi fréquenté d'habitude. Ça ne me plaît pas vraiment. Je viens juste prendre une bière avec mon pote", s'agace cet habitué. "Mais bon, chacun ses goûts et je suis content que le pub fasse des affaires", poursuit-il. Les fans, eux, espèrent que Taylor Swift passera par le Black Dog lors des dates londoniennes de sa tournée en juin.