Justin Timberlake condamné à des travaux d'intérêt général pour conduite en état d'ivresse

La star de la pop américaine Justin Timberlake devra effectuer des travaux d'intérêt général pour avoir conduit en état d'ébriété, a ordonné vendredi 13 septembre un juge d'un tribunal près de New York, où la vedette a plaidé coupable, selon les médias américains.

Le chanteur et acteur avait été arrêté une nuit de juin au volant d'une BMW dans la région ultra huppée des Hamptons, à l'est de New York. Il avait les "yeux injectés de sang, son haleine sentant l'alcool" et il ne parvenait pas à maintenir son véhicule sur une "bonne" trajectoire, selon la police.

Après avoir d'abord plaidé non coupable, ce qui l'aurait conduit à un procès, il a finalement plaidé coupable vendredi pour des chefs d'inculpation mineurs de conduite en état d'ivresse, devant un tribunal de Sag Harbor.

à lire aussi Justin Timberlake plaide non coupable de conduite en état d'ivresse près de New York

D'après la chaîne ABC, le juge l'a condamné à une amende, 25 heures de travaux d'intérêt général et à faire une déclaration publique sur la sécurité routière.

Ex-membre du boys band NSYNC à la fin des années 1990, le "prince de la pop" s'est lancé dans une carrière solo de chanteur, auteur-compositeur, producteur et acteur qui l'a propulsé au rang de vedette mondiale. Il a remporté dix Grammy Awards et quatre Emmys, respectivement les Oscars de la musique et de la télévision.