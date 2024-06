Le chanteur américain Justin Timberlake accusé de conduite en état d'ébriété près de New York

La superstar de la pop américaine Justin Timberlake a passé la nuit en garde à vue et comparu pour conduite en état d'ivresse dans une région ultra huppée à l'est de New York, ont annoncé mardi 18 juin la justice et la police locales.

Dans la nuit de lundi à mardi, "Justin Timberlake a été arrêté à Sag Harbor pour conduite en état d'ébriété" et, conformément à la procédure pénale américaine, "a été mis en accusation devant le tribunal du village de Sag Harbor, puis laissé en liberté après avoir reconnu les faits", ont confirmé dans un courriel à l'AFP les services du procureur du comté de Suffolk, dans l'île de Long Island.

La star de 43 ans devra comparaître de nouveau devant la justice locale, par visioconférence, le 26 juillet. Justin Timberlake a été interpellé au volant d'une BMW vers 00H30 (04H30 GMT) à quelque 150 km à l'est de New York, dans le secteur des Hamptons, connu pour abriter des résidences somptueuses de grandes fortunes, selon la police de Sag Harbor qui a confirmé à l'AFP des premières informations de la presse people et de télévisions locales.

Une nuit derrière les barreaux

Le chanteur, producteur et acteur conduisait "en état d'ivresse" après n'avoir pas marqué de stop à un carrefour et ne pas avoir pu "maintenir" son véhicule sur la "bonne" trajectoire, a détaillé la police dans un communiqué. Justin Timberlake avait les "yeux injectés de sang, tandis que son haleine sentait l'alcool", a rapporté la chaîne CBS en affirmant qu'il aurait même répondu au policier avoir "bu un Martini et suivi (ses) amis à la maison".

"M. Timberlake a été placé en état d'arrestation, détenu la nuit dernière jusqu'à sa comparution ce matin" pour être mis en accusation, a précisé la police de Sag Harbor accompagnant son communiqué du fameux "mug shot", la photo d'identité judiciaire de tout prévenu.

Le "prince de la pop"

Membre du boys band NSYNC (1995-2002), le "prince de la pop" s'est lancé ensuite dans une carrière solo de chanteur, auteur-compositeur, producteur et acteur qui l'a propulsé au rang d'icône mondiale de la musique. Justin Timberlake a remporté dix Grammy Awards et quatre Emmys, les Oscars de la musique et de la télévision.

La star a été en couple avec Britney Spears entre 1999 et 2002 et la chanteuse américaine a raconté en octobre dernier dans ses mémoires avoir dû avorter, à contrecœur et à la demande de Justin Timberlake, lors de leur relation.