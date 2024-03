Justin Timberlake : un retour très attendu et très commenté, après les révélations de Britney Spears sur leur relation

La superstar de 43 ans est de retour avec un sixième album, "Everything I Thought It Was", sorti vendredi.

Ses fans attendaient depuis cinq ans un nouvel album. Justin Timberlake a exaucé leurs vœux, vendredi 15 mars, avec la sortie de son sixième album en solo, Everything I Thought It Was. Les deux singles sortis en amont n'ont pas révolutionné son style. Avec la superstar de 43 ans, on est toujours dans le R’n’B bien produit, porté par une voix de velours et des textes évoquant souvent l'amour, même toxique.

Au-delà de la qualité des morceaux, ce retour a été largement commenté en raison du contexte qui entoure la sortie de l'album, après les révélations de son ex-compagne Britney Spears. Dans ses mémoires, publiées en octobre dernier, la chanteuse révèle les tromperies de Justin Timberlake et l'accuse de lui avoir imposé un avortement. La chanteuse avait ensuite présenté ses excuses fin janvier sur Instagram. Justin Timberlake avait lui-même écrit un titre comme une revanche face à une infidélité supposée.

Le retour du boys band NSYNC

L'image de Justin Timberlake a donc été largement écornée ces derniers mois. Le chanteur aux plus de 100 millions d'albums vendus joue donc gros avec ce retour en musique et c'est un chemin de rédemption qu'il veut emprunter. Il utilise ce nouvel album comme une échappatoire, jusqu'à y proposer des retrouvailles sur un titre avec ses anciens collègues du boys band NSYNC, vingt ans après leur séparation. Ces retrouvailles ont été accueillies par des cris de joie lors d'un concert, mercredi soir à Los Angeles.