Victoires du Jazz 2020 : Paul Lay, Macha Gharibian, Leïla Martial et l'ONJ parmi les nominations

Les lauréats du palmarès 2020 seront connus dans le courant de l'automne et présentés dans un documentaire diffusé sur France Télévisions.

Les nominations dans les six catégories de l'édition 2020 des Victoires du Jazz ont été dévoilées le 4 mai au soir. Deux instruments se taillent la part du lion, le piano et le saxophone, alors que les femmes instrumentistes prennent progressivement leur place, présentes, voire majoritaires, dans cinq des six catégories à l'exception de celle d'"Artiste instrumental" où elles sont absentes cette année.

Artiste instrumental : quatre pianistes nommés

Le piano a rafflé la mise dans la catégorie "Artiste instrumental" où l'on retrouve quatre claviéristes flamboyants, Paul Lay, Christophe Chassol, Laurent Coulondre et Jacky Terrasson. Paul Lay, Prix Django Reinhardt 2015, fabuleux sideman aux côtés de la saxophoniste Géraldine Laurent, poursuit en solo un travail passionnant à l'image du dernier opus Deep Rivers où il a retrouvé la chanteuse Isabel Sörling, présente sur un de ses précédents albums.



Paul Lay joue "Deep Rivers" (spiritual) avec Isabel Sörling et Simon Tailleu sur TSF Jazz (février 2020) Autre nommé, Laurent Coulondre qui s'est illustré en 2019 avec Michel on my Mind, son somptueux hommage à Michel Petrucciani (primé par l'Académie du Jazz), Christophe Chassol et son dernier "ultrascore" - comme il les appelle - Ludi, œuvre à la croisée du son et de l'image, et Jacky Terrasson de retour avec l'intimiste 53. Le lauréat 2020 succédera à la batteuse Anne Pacéo.



Laurent Coulondre joue "Michel on my Mind" (Coulondre) avec Jérémy Bruyère et André Ceccarelli - Live à Fip 060220

Révélations : Gharibian, Panzani, Boutellier nommés

Le clavier est également présent dans la catégorie "Révélations", représenté par la pianiste-chanteuse Macha Gharibian qui poursuit son beau voyage introspectif entre le jazz et ses racines arméniennes dans Joy Ascension.



Macha Gharibian : extrait teaser de "Joy Ascension" (2020) Macha Gharibian est en lice avec deux saxophonistes : Christophe Panzani, qui a sorti en solo l'album Les Mauvais tempéraments et multiplie les collaborations sur le front des musiques improvisées, et Jon Boutellier (confiné à New York), complice du pianiste Fred Nardin, membre comme lui du Amazing Keystone Big Band, et qui a sorti récemment l'album On Both Sides of the Atlantic. En 2019, il n'y avait pas de Victoire "Révélation" mais le trophée le plus proche était celui de "l'artiste qui monte", décerné au tromboniste Fidel Fourneyron.

Artiste vocal : Minvielle en lice avec Leïla Martial et Lou Tavano

Côté "Artiste vocal", on retrouve le "vocalchimiste" André Minvielle, magicien occitan qui a réalisé son dernier disque Prévert Parade avec le groupe Papanosh.



André Minvielle et Papanosh : extrait de "Prévert Parade" Il concourt avec deux jeunes chanteuses aux univers très différents, Leïla Martial l'exploratrice virtuose avec Warm Canto, l'album de son trio Baa Box (distinguée en janvier par l'Académie du Jazz) et Lou Tavano la voyageuse tourmentée qui a enregistré son deuxième album Uncertain Weather en Écosse. L'an passé, le chanteur belge David Linx avait été sacré dans cette catégorie.

Groupe : Magma, deux big bands et un trio nommés

Dans la catégorie "Groupe", la fusion du vétéran Magma cohabite avec deux ensembles grand format : d'une part le Dal Sasso Big Band de l'arrangeur Christophe Dal Sasso qui a sorti en 2019 l'album The Palmer Suite, d'autre part l'Orchestre National de Jazz (ONJ) dirigé par Frédéric Maurin, et qui a présenté divers programmes passionnants sur scène pour les grands et les petits (Rituels, Dracula, ou encore un hommage à Ornette Coleman).



ONJ : teaser de "Dracula", spectacle pour jeune public Également nommé dans la catégorie, le trio du contrebassiste Jean-Philippe Viret qui s'est illustré à la rentrée 2019 avec un très bel album, Ivresse. La formation lauréate succédera au Sacre du Tympan de Fred Pallem.



Album jazz : trois saxophonistes en lice, dont deux femmes

La catégorie "Album jazz" est dominée par les saxophonistes, déjà majoritaires du côté des "Révélations". L'an passé, cette catégorie se déclinait en "Album sensation" et "Album inclassable". Parmi les nommés, retrouve Géraldine Laurent et son délicieux Cooking (avec Paul Lay au piano), Sophie Alour et Joy, un disque qui voyage entre les deux rives de la Méditerranée avec le concours de l'oudiste Mohamed Abozekry, natif du Caire.



Sophie Alour : "Exil", "Songe en forme de palmier", " Joy" dans Open Jazz à Jazz sous les Pommiers (mai 2019) Il y a enfin Symphonic Tales, le projet captivant de Samy Thiebault qui a réalisé une alliance ambitieuse entre quartet de jazz, orchestre symphonique et tablas indiennes.



Samy Thiébault : extraits de "Symphonic Tales" à l'Opéra de Rennes (2019)

Album de musique du monde : Afrique, tango, fado, et maloya en vedette

Enfin, la catégorie "Album de musique du monde" regroupe les esthétiques très diverses : le chant du Camerounais Blick Bassy (album 1958), celui de la Béninoise Angélique Kidjo (album Celia), le fado du groupe espano-portugais Lina_Raül Refree (album éponyme), le flamenco de Rocío Márquez (Visto en el Jueves), l'énergie du collectif sud-africain BCUC (The Healing), le maloya vibrant du Réunionnais Danyel Waro (Tinn Tout).



Roció Márquez : "Luz de Luna" Les lauréats seront connus dans le courant de l'automne et présentés lors d'un documentaire diffusé sur France Télévisions. Ce film sera réalisé dès que les conditions sanitaires le permettront. Le groupe d'audiovisuel public renoue donc avec une formule utilisée lors des éditions 2017 et 2018 : celle du documentaire proposant de captivants portraits, en musique et en confidences, des lauréats. Cette formule avait été abandonnée lors des Victoires du Jazz 2019 marquées par une émission qui avait fait la part belle à des artistes de variétés.

Récapitulatif des nominations

Artiste instrumental

Christophe Chassol

Laurent Coulondre

Paul Lay

Jacky Terrasson



Artiste vocal

Leila Martial

André Minvielle

Lou Tavano



Révélation (Prix Frank Ténot)

Jon Boutellier

Macha Gharibian

Christophe Panzani



Groupe

Dal Sasso Big Band

Magma

Orchestre National de Jazz (direction F. Maurin)

Trio Viret



Album jazz

Cooking, Géraldine Laurent

Joy, Sophie Alour

Symphonic Tales, Samy Thiebault



Album de musiques du monde

1958, Blick Bassy

Celia, Angélique Kidjo

Lina_Raül Refree, Lina_Raül Refree

The Healing, BCUC

Tinn Tout, Danyel Waro

Visto en el Jueves, Rocío Márquez