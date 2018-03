"J'ai fait le deuil de tout ce qui m'est arrivé" : deux mois après la polémique, Mennel, évincée de "The Voice", sort du silence

Eliminée du télécrochet "The Voice" après la révélation de messages complotistes, la jeune femme s'est exprimée sur Twitter.

"Je n'oublie rien, ni mes larmes ni mes peines et j'apprends à vivre avec". Dans un court message publié sur Twitter, jeudi 22 mars, la chanteuse Mennel Ibtissem est revenue, pour la première fois, sur son éviction de l'émission The Voice diffusée sur TF1. Début février, la jeune femme avait quitté le télécrochet après une vive polémique sur des messages complotistes qu'elle avait postés après les attentats de 2016. Elle sera d'ailleurs coupée au montage et sa participation aux duels ne sera pas diffusée.

"La dernière fois que j'ai porté cette robe, je vivais mon rêve", écrit d'abord Mennel en postant une photo d'elle en robe bleu. "Aujourd'hui, je la porte car j'ai fait le deuil de tout ce qui m'est arrivé", poursuit-elle, avant d'expliquer qu'elle "n'oublie rien", ni ses "larmes" ni ses "peines". "J'apprends à vivre avec", dit-elle encore. Et de conclure : "Voici mon sourire, et pour l'avenir tous mes espoirs".