De ses messages sur les attentats à ses excuses, la polémique sur Mennel Ibtissem, la candidate de "The Voice", en cinq actes

La jeune chanteuse a présenté, mercredi, ses excuses pour des messages postés en 2016, dans lesquels elle écrivait notamment : "Les vrais terroristes, c'est notre gouvernement".

Le télécrochet "The Voice" va-t-il perdre une de ses voix ? Mennel Ibtissem, une candidate qui, dans l'émission diffusée sur TF1 samedi 3 février, a séduit les jurés et les téléspectateurs avec sa reprise de Hallelujah de Léonard Cohen, est dans la tourmente. En cause : la découverte de messages postés sur les réseaux sociaux en 2016, dans lesquels elle tient des propos polémiques sur les attentats. Elle a présenté ses excuses dans un message posté dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 février. De son côté, TF1 a affirmé mardi à Télé Loisirs qu'une décision serait prise rapidement. Franceinfo revient sur les étapes de cette polémique.

Acte 1 : Mennel Ibtissem charme le jury et les téléspectateurs de "The Voice"

Tout commence pourtant comme un conte de fées pour Mennel Ibtissem. La jeune fille, qui porte un turban sur les cheveux, se présente samedi 3 février devant le jury de "The Voice". Lors des auditions "à l'aveugle" du radio-crochet de TF1, elle séduit les téléspectateurs et le jury avec une reprise de Hallelujah, de Leonard Cohen. Une performance qui doit lui permettre de poursuivre l'aventure.

Acte 2 : des messages de 2016 exhumés provoquent une polémique

Dans la foulée de cette prestation réussie, certaines de ses anciennes publications postées depuis des comptes personnels, supprimés par la suite, sont déterrés par les internautes. "C'est bon, c'est devenu une routine, un attentat par semaine", écrivait-elle le 15 juillet 2016, au lendemain de l'attentat de Nice, selon une capture d'écran relayée sur les réseaux sociaux. Avant de formuler un raisonnement complotiste : "Et toujours pour rester fidèle, le 'terroriste' prend avec lui ses papiers d'identité. C'est vrai que quand on prépare un sale coup, on n'oublie surtout pas de prendre ses papiers. #PrenezNousPourDesCons".

Dans un second message posté deux semaines plus tard, à l'été 2016, quelques jours après l'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray, elle écrivait : "Les vrais terroristes, c'est notre gouvernement."

Relayées sur les réseaux sociaux, ces publications provoquent, lundi 5 février, les réactions indignées de personnalités comme l'ancienne membre du CSA Françoise Laborde, la députée LR des Bouches-du-Rhône Valérie Boyer et le vice-président du FN en région Paca, Philippe Vardon. Une partie de ces messages ne critique pas seulement les déclarations de Mennel Ibtissem sur les attentats, mais aussi le fait qu'elle portait un voile et a chanté en partie en arabe sur la scène de "The Voice", ou encore d'autres messages de la jeune femme où elle pose avec la fondatrice de l'association Lallab et recommande un livre de l'islamologue Tariq Ramadan.

On attend une réaction de @TheVoice_TF1 , @AprikianAra et @nikosaliagas après les révélations sur le profil de cette chanteuse... Toujours les mêmes officines #lallab qui promeuvent la soumission des femmes. https://t.co/VJweLdOOmr — Francoise Laborde (@frlaborde) 5 février 2018

en soutien aux #femmes iraniennes qui osent au péril de le

leur vie ôter leur #voile on en fait la promotion via #TheVoice avec #Mennel qui #EnMemeTemps remet en cause des attentats de Nice, soutien #TariqRamadan ... #coherence #ousontlesféministes? >> https://t.co/kJsCjYW4D5 https://t.co/Yf3mZ1QkA9 — Valérie Boyer (@valerieboyer13) 5 février 2018

Les propos de #Mennel Ibtissem @TheVoice_TF1 sont une véritable insulte aux victimes de l’attentat islamiste du 14 juillet à #Nice06. C’est au fond une insulte à notre ville entière ! Elle ne peut pas être offerte en modèle à toute une partie de notre jeunesse. ⤵ pic.twitter.com/jzF0EP7o45 — Philippe Vardon (@P_Vardon) 5 février 2018

Mardi, une association de victimes de l'attentat de Nice, Promenade des Anges - 14 juillet 2016, demande à son tour à TF1 "de donner une suite exemplaire" à l'affaire. "Il est inacceptable de mettre le doute sur la situation que nous avons vécue", écrit-elle dans un communiqué.

Acte 3 : Mennel Ibtissem se défend face aux critiques

"Je lis beaucoup de choses qui sont sorties de leur contexte", assure la jeune femme de 22 ans dans une première série de messages sur Twitter, mardi, où elle ne formule pas d'excuses mais se défend. "On me prête des intentions qui ne sont pas les miennes et qui ne reflètent aucunement ma pensée", écrit-elle, assurant qu'elle "aime la France" et "condamne bien évidemment avec la plus grande fermeté le terrorisme". "C'était la raison de ma colère" au moment de poster ces messages, assure-t-elle.

Depuis hier, je lis beaucoup de choses qui sont sorties de leur contexte.

On me prête des intentions qui ne sont pas les miennes et qui ne reflètent aucunement ma pensée. — Mennel Official (@MennelOfficial) 5 février 2018

Je suis née à Besançon, j’aime la France, j’aime mon pays. Je condamne bien évidement avec la plus grande fermeté le terrorisme. C’était la raison de ma colère. Comment imaginer défendre l’indéfendable ! — Mennel Official (@MennelOfficial) 5 février 2018

Je prône un message d'amour, de paix et de tolérance, la preuve en est mon choix de chanter Hallelujah de Léonard Cohen. Cette chanson illustre parfaitement le message que je souhaite faire passer en tant qu’artiste. — Mennel Official (@MennelOfficial) 5 février 2018

Acte 4 : TF1 affirme qu'elle tranchera rapidement sur une éventuelle exclusion

Interpellée sur les réseaux sociaux par des internautes demandant l'exclusion de Mennel Ibtissem, retenue par le jury après son audition, TF1 réagit mardi auprès de Télé Loisirs. "Nous avons découvert les messages dimanche, comme le grand public", affirme la chaîne. "Nous avons alors voulu étudier la situation intelligemment et ne pas prendre de décisions précipitées sans avoir tous les éléments." Selon le site, la chaîne assure qu'elle tranchera rapidement la question. La société de production de "The Voice", ITV Studios France, n'a en revanche pas répondu à Télé Loisirs.

Acte 5 : la chanteuse présente finalement ses excuses

Dans la nuit de mardi à mercredi, Mennel Ibtissem publie un nouveau message, sur Facebook cette fois. "Je comprends que ces messages choquent et je m’en excuse", écrit la jeune femme, qui s'explique davantage sur leur publication. Selon elle, ces messages, écrits sur son profil Facebook privé, "étaient l’expression d’une peur que je partageais seulement, à cette époque, avec mes amis sur ce réseau." Elle affirme que des membres de sa famille se trouvaient sur la promenade des Anglais le soir de l'attentat de Nice : "J’étais choquée, bouleversée et ne comprenais pas pourquoi cet attentat n’avait pas pu être empêché par les autorités."

"Deux ans après, j’ai mûri et je mesure le manque de réflexion de ces messages", assure la chanteuse, qui dit les regretter. Reste à savoir si ce mea culpa convaincra ou non TF1 de la laisser apparaître à nouveau dans "The Voice". Elle n'est, quoi qu'il arrive, pas présente dans l'émission qui sera diffusée samedi 10 février, consacrée aux auditions d'autres candidats.