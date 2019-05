VIDEO. Revivez la prestation de Bilal Hassani à l'Eurovision

"We are all kings. We are alle queens." La prestation de Bilal Hassani à l'Eurovision s'est conclue sur ces mots ("Nous sommes tous des rois. Nous sommes toutes des reines") et sous un tonnerre d'applaudissements, samedi 18 mai, à Tel Aviv. Le jeune homme qui représente la France a visiblement charmé le public avec son titre Roi.

Sur scène, le jeune garçon de 19 ans à la longue perruque blonde s'est montré un peu tendu avant d'offrir une jolie prestation, accompagné de ses deux danseuses, Lizzy Howell, une Américaine de 16 ans en surpoids, et Lin Ching Lan, une Taïwanaise sourde âgée de 32 ans.

"Quand je rêve, je suis un roi", chante Bilal Hassani. Sera-t-il ce soir le vainqueur de la 64e édition du concours de chant ? La concurrence est rude. S'accompagnant au piano, le Néerlandais Duncan Laurence est donné favori par les bookmakers avec Arcade.