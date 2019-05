Eurovision 2019 : cette année c'est la bonne ? Suivez et commentez en direct la 64e édition du concours où Bilal Hassani représentera la France

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #EUROVISION

: Les cartes postales, les petits clips de présentation de chaque candidat, ont été tournées cette année en Israël, ce qui constitue une nouveauté par rapport aux éditions précédentes.

: @anonyme C'est un bon résumé :-)

: C’est parti pour un truc aussi inutile que marrant

: C'est parti le show commence ! #Eurovision L'événement est sur France 2 ce soir ! Magnifique ambiance et belles couleurs !

Si vous n'avez pas regardé les demi-finales, vous avez loupé cette chanson portugaise qui a échoué à rallier la finale. Comme quoi l'audace ne paie pas.











: La musique façon "Ligue des champions" de l'Eurovision retentit, on est partis pour 3 bonnes heures de musique, de "oh oh oh" et de chansons acidulées.

: @Philippe Oui... et non. Si vous avez raison sur les affinités géographiques (encore que Belges et Suisses sont avares de leurs points avec la France récemment), le taux de pays qui chante en anglais est plus faible cette année. Six chansons sont dans une autre langue à 100% et quatre autres incorporent des langues autres que l'anglais dans les couplets.

: A mon sens, le concours de l’Eurovision est une énorme idiotie...censé valoriser les différentes cultures , unies dans une dimension commune européenne, on se retrouve à organiser, au moyen orient, un concours dans lequel participe l Australie, au sein duquel 99% des pays engagés chante t en anglais (!) et dont les votes sont politiques, sectaires voire communautaires ( les scandinaves votent pour eux, les Balkans entre eux, les pays de l est idem..)Un événement grotesque.

: @Cleg 22h42 précises selon le planning. Mais ce qui est rigolo, c'est de regarder le concours en entier pour comparer les prestations des uns et des autres.

: . Autour de quelle heure estimez-vous la prestation de Bilal?

Bravo @anonyme ! Une seule fois, c'était en 2014, et on ne félicite pas les TWIN TWIN pour leur chanson "Moustache" qui nous a valu ce triste honneur. Au niveau européen, c'est la Norvège qui compte le plus de bonnets d'âne, avec 11 cuillères de bois. Elle précède la Finlande et la Suisse.











: 1 fois

: Une année sur deux?

: Zéro

: 0

: 4 fois

: A ce sujet, une devinette : combien de fois la France a-t-elle terminé dernière de l’Eurovision ? Vous avez deux minutes.

: Mes pronostics pour l'Eurovision ce soir ? La France dans les derniers, comme d'habitude :D

: Tous derrière Bilal ce soir ! On va gagner ! Go go go (en + on est situé 21e, bonne place)

: Bilal Hassani peut fédérer beaucoup de personnes mais comme Pierre, j'ai peur que le représentant français divise. Espérons que le jury donne beaucoup de points pour être très bien situé. Sinon l'Australie a ses chances de gagner ce soir. Dédicace à la Reine des Neiges ;)

: Les pronostiqueurs sont légion dans les commentaires du live.

: Bilal Hassani 10e. Les Pays-Bas vainqueurs.

: Azerbaïdjan vainqueur. La France sera 5ème.

: J'adore regarder le show de l'Eurovision depuis 2012 ! Mais ce soir, je sens bien Bilal Hassani finir sur le podium (3e, je suis moins sévère que vous Pierre, les internationaux dans ce genre de compétition, ne sont pas réacs mais ouverts d'esprits). Sinon, mon favori c'est la Suisse ! Très très rythmé sa chanson et le chanteur est mignon ;)

: J'espère voir le candidat français dans le top 5 mais je pense que la 1e place sera pour l'Italie (Croisons les doigts pour la France ☘🤞🏻)

: @Vosgien88 Mes camarades Robin Prudent et Stéphanie Thonnet misent sur un succès de Bilal Hassani. Je pense que malheureusement il va bien marcher auprès du jury, mais moins avec le public, comme Madame Monsieur l'an dernier. Je le vois donc terminer 9e (mais j'espère me tromper). N'hésitez pas à donner votre pronostic pour ce soir, avec la place du Français et le pays du vainqueur, dans les commentaires !

: Bonsoir France Info. Qui est favori, dans la rédaction, pour gagner l'Eurovision ce soir ?

20 heures, l'heure d'un petit point sur l'actualité de ce samedi soir.



Nouvelle baisse de la mobilisation qui atteint son plus bas niveau depuis le 17 novembre : le ministère de l'Intérieur a compté 15 500 manifestants, le Nombre Jaune un peu plus de 40 000.



On ne change pas une équipe qui gagne. L'Olympique Lyonnais a décroché sa quatrième Ligue des champions féminine de suite en atomisant le Barça (4-1) en finale.



H-1 avant le début du concours européen de la chanson, où Bilal Hassani a une vraie chance de gagner et de mettre fin à quatre décennies de vaches maigres. Voici le portrait du candidat hexagonal avant notre direct qui vous emmènera jusqu'au bout de la nuit.



Les Pyrénées-Atlantiques sont placées en vigilance orange par Météo France pour des risques de fortes pluies et d'inondations.

: Qui de mieux placé que Marie Myriam pour soutenir la France à l'Eurovision ? La chanteuse est la dernière Française à avoir remporté le concours, en 1977.

: Contrôles renforcés, des milliers de policiers et militaires déployés… Comment Israël sécurise l'Eurovision.. Dans un climat politique tendu, Israël a déployé un dispositif sécuritaire hors norme pour le concours international de la chanson.

Ouf ! "J'ai eu très très peur pour ma voix, mais ça va mieux, annonce Bilal Hassani au Parisien. Je suis tombé malade, tout simplement. Il y a beaucoup de climatisation ici (...) Je commence à me rétablir." Verdict ce soir !







(VLADIMIR ASTAPKOVICH / SPUTNIK / AFP)