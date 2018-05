VIDÉO. Eurovision 2018 : et si la France finissait (enfin) par gagner ?

La France attend la victoire depuis 1977 et le tube de Marie Myriam, L'Oiseau et l'Enfant. Madame Monsieur va-t-il enfin mettre fin à plus de quarante ans de disette tricolore à l'Eurovision ? Le duo pop a en tout cas fait forte impression, jeudi 10 mai, en présentant sa prestation, à l'occasion d'une des demi-finales du concours, organisé cette année à Lisbonne (Portugal).

Les deux Français ont interprété sur scène leur chanson Mercy, écrite en hommage à une fille de migrante née en mer Méditerranée, sur un bateau humanitaire. Interviewée par l'une des présentatrices de cette 63e édition, la chanteuse de Madame Monsieur, Emilie Satt, en a profité pour fredonner la chanson du dernier gagnant, le candidat portugais, dans une version en français.

Proche du podium chez les bookmakers

Après ce premier face-à-face avec les téléspectateurs, le duo français figure toujours parmi les favoris des bookmakers. A la veille du concours, vendredi après-midi, ils oscillent entre la troisième et la quatrième place dans les paris. Juste derrière la représentante chypriote, Eleni Foureira, et l'Israélienne Netta Barzilai.