Cris de poule, gentil Viking, vampire… Les sept candidats de l'Eurovision 2018 à ne pas manquer

Avant la finale, le 12 mai, à Lisbonne, ces artistes ont attiré notre attention.

Cette année, ni grands-mères russes, ni saxophoniste fou. Les participants au concours de l'Eurovision 2018 semblent bien sages, avant la grande finale, samedi 12 mai, à Lisbonne (Portugal). Va-t-on pour autant s'ennuyer devant la télévision ? Pas forcément. Pendant les finales nationales et les répétitions, franceinfo a repéré sept concurrents dont il ne faudrait pas manquer la prestation.

1 La favorite israélienne

A mi-chemin entre Björk et Beth Ditto, en kimono aux couleurs vives. Netta Barzilai, qui chantera Toy, en finale, compte déjà plus de vues sur YouTube (près de 18 millions) que toutes les vidéos de l'Eurovision réunies et s'est imposée comme la favorite des bookmakers, avant d'être dépassée par la Chypriote Eleni Foureira. Netta arrive au concours de l'Eurovision avec un refrain féministe ("I'm not your toy, you stupid boy"), et des cris de "poule mouillée" pour réveiller "le pouvoir féminin et la justice sociale", confie-t-elle au site Wiwibloggs. Elle est aussi la première du concours à monter sur scène avec un "vocal looper", une machine qui lui permet d'enregistrer sa voix puis de la repasser en la déformant en direct pendant le concert.

2 Les outsiders français

Vous en avez assez de voir la France perdre à l'Eurovision ? L'an dernier, Alma était arrivée 12e mais cette fois, le duo Madame Monsieur pourrait créer la surprise. Le titre Mercy, inspiré par la naissance d'une petite Nigériane à bord de l'Aquarius, bateau humanitaire de l'association SOS Méditerranée, a grimpé jusque dans le trio de tête des favoris, et y est resté ! Quand la plupart des pays chantent la paix et l'amour, seule la France prend le risque d'aborder un sujet qui divise les Européens, même si le couple se défend d'avoir écrit une chanson "politique".

3 Le revenant norvégien

Vous vous souvenez de l'Eurovision 2009 ? Le concours avait été remporté par le Norvégien Alexander Rybak, avec la chanson Fairytale. Le revoilà, avec une chanson joyeuse intitulée That's How You Write A Song ("C'est comme ça qu'on écrit une chanson"), dans laquelle il donne des conseils à une jeune fan qui lui demande, justement, comment faire. Sur scène, le chanteur mime le fait de jouer des instruments, et enchaîne donc air piano, air guitare et air batterie, pendant que des dessins s'affichent sur votre écran de télé.

4 Le vampire ukrainien

ll s'appelle Mélovin, un nom qu'il dit inspiré de Halloween et d'Alexander McQueen. Cet Ukrainien, qui ne porte qu'une seule lentille de couleur, entre sur scène allongé dans un piano-sarcophage, avant de jouer de l'instrument au-dessus des flammes. C'est risqué, spectaculaire, et en plus, le titre Under the Ladder a tout pour plaire à l'Eurovision : une musique eurodance à 140 bpm et des "oh oh oh" faciles à retenir.

5 Le gentil Viking danois

Si vous attendez un hymne guerrier façon Game of Thrones, c'est raté. Le chanteur danois Rasmussen ressemble plutôt à un gentil viking, quand il entonne Higher Ground avec son groupe. Sur scène, dans une mise en scène épique, les voiles carrées des drakkars sont hissées, et une épaisse neige devrait s'abattre sur la fin de la chanson. Mais pendant ce temps, les barbus aux cheveux longs appellent à "geler la flèche en l'air" et à faire la paix.

6 Le Justin Timberlake tchèque

Il est jeune, il sait danser et sa chanson Lie to me pourrait tout à fait passer en boucle à la radio. Mikolas Josef, qui est aussi mannequin, arbore un look d'écolier sage qui cache bien son jeu et devrait assurer le spectacle. Mais, blessé au dos pendant les répétitions, le jeune Tchèque n'est pas certain de pouvoir tout donner en finale. Peut-être se rattrapera-t-il en invitant sur scène le chameau aperçu dans son clip ?

7 La soprano estonienne

Une chanteuse d'opéra pop à l'Eurovision. L'Estonie compte sur la puissance vocale d'Elina Nechayeva, qui chantera La Forza, en italien, pour conquérir le public. Côté mise en scène, sa loooongue robe servira d'écran pour des projections psychédéliques. Il n'est pas toutefois certain que la performance soit taillée pour le concours, où le chant lyrique fait rarement le plein de points face à l'eurodance.