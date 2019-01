VIDEO. "Dans la chanson 'Roi', je ne réponds pas à la haine" : Bilal Hassani à propos des attaques sur les réseaux sociaux

C’est avec la chanson Roi que le youtubeur Bilal Hassani a remporté samedi 26 janvier sur France 2 la finale qui lui permet de représenter la France au concours de l'Eurovision au mois de mai à Tel Aviv, en Israël.

"Votre page sur les réseaux sociaux, très créative, dérange certains et vous êtes victime de cela. Que répondez-vous à ceux qui s’expriment avec leur haine", lui demande Laurent Delahousse sur le plateau de "20h30 le dimanche" (replay) au lendemain de sa victoire ?

"C’est quelque chose qui peut résonner auprès de tout le monde"

"Ce que j’aime vraiment faire, c’est de ne pas donner de l’attention à la haine, parce que l’amour l’emporte toujours sur la haine, répond le musicien de 19 ans. Je n’ai pas vraiment envie de leur répondre et dans la chanson 'Roi', je ne réponds pas à la haine. Ce soir non plus, je ne leur donnerai pas de force en les mettant en lumière et en leur donnant une quelconque attention."

S’adresse-t-il plutôt à celles et ceux qui ont eu parfois du mal à exprimer ce qu’ils sont ? "Oui, c’est quelque chose qui peut résonner auprès de tout le monde, parce qu'on ne se sent pas toujours complètement à sa place dans la société, où on peut se sentir différent. Avec ce morceau, je dis qu’il faut écouter son cœur et pas les autres. Donc, cela peut résonner auprès de beaucoup de personnes."