Eurovision 2024 : "Je pense que Slimane a toutes les qualités pour remporter" la victoire, estime Stéphane Bern

"Slimane est un chanteur connu et reconnu. Ses qualités vocales sont unanimement appréciées en France", a réagi le journaliste et animateur, vendredi sur franceinfo, à la veille de la finale de l'Eurovision.

"Oui, je souhaite" qu'il gagne et "je pense que Slimane a toutes les qualités pour remporter l'Eurovision parce que l'offre de la France est une offre différente", a réagi vendredi 10 mai Stéphane Bern sur franceinfo. C'est lui qui commentera samedi sur France 2 avec Laurence Boccolini les prestations des 26 candidats en lice pour la finale de l’Eurovision. Le journaliste encense le candidat français. "La plupart des chansons qui sont proposées sont des choses très expressives, très dansantes et là il propose une ballade, une belle chanson d'amour en français, c'est très touchant", c'est une chanson "qui touche le cœur des gens".

"Depuis que je suis à Malmö [en Suède où a lieu samedi la finale de l'Eurovision] je n'entends que des gens, quand ils voient que j'ai le drapeau français, qui me disent : bravo la France, la chanson est formidable. Je crois qu'il a touché le cœur des gens et je pense qu'il touchera le cœur des téléspectateurs", se réjouit Stéphane Bern.

"On peut être fiers du candidat français, il représente merveilleusement bien notre pays." Stéphane Bern, journaliste et animateur sur franceinfo

"Évidemment les Français sont tous avec lui, Slimane est un chanteur connu et reconnu. Ses qualités vocales sont unanimement appréciées en France", mais "ce sont les autres pays qui votent" pour Slimane "car les Français ne pourront pas voter pour le candidat français. Je crois qu'il a fait de très bonnes prestations à Londres, Madrid et Amsterdam et il a été très apprécié et j'espère que toute l'Europe votera pour Slimane et qu'on aura la chance d'organiser l'année prochaine à Paris", espère le journaliste.