Eurovision 2022 : quand la guerre en Ukraine s’invite dans le concours

Devant le Palais des sports de Turin (Italie), il y a déjà une longue file d’attente. Dans le public, beaucoup d’Ukrainiens sont venus faire passer un message. "Ils représentent notre pays uni et envoient un message de paix. C’est pour ça qu’il faut les soutenir", assure un homme. "Nous voulons dire que nous sommes encore debout au milieu de cette guerre", commente une autre.



La Russie, exclue du concours

Les contrôles d’identité sont rigoureux. 15 000 personnes vont assister à la finale de l’Eurovision. La police inspecte tous les recoins. Le groupe ukrainien répète une dernière fois sa chanson, un mélange de hip-hop et de rythme folklorique traditionnel. Le titre est devenu un symbole de la résistance. "On est là pour démontrer que la culture et la musique ukrainiennes sont encore vivantes et qu’elles ont une beauté, une signature particulière", dit Oleh Psiuk, un chanteur du groupe. En Russie, l’émission ne sera pas diffusée, car la Russie a été exclue du concours. Une décision qui divise les Russes.