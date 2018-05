VIDEOS. Ces trois moments imprévus que vous avez peut-être ratés pendant l'Eurovision

Israël a remporté le concours de l'Eurovision, samedi 12 mai. C'est grâce à une chanson inspirée par le mouvement #MeToo, plébiscitée par des millions de téléspectateurs à l'issue de la finale disputée à Lisbonne, que le pays est arrivé premier pour la quatrième fois de son histoire. Le duo français Madame Monsieur a quant à lui terminé 13e avec Mercy, une composition de pop mélodieuse qui raconte la naissance d'une enfant sur un bateau de migrants.

Mais ce n'est pas là tout ce qu'il fallait retenir de cette soirée musicale. Chute, intrusion d'un spectateur sur scène et chansonnette : voici trois moments qui vous ont peut-être échappé.

Petit imprévu pendant le spectacle. La prestation de la candidate britannique SuRie a été interrompue par un spectateur qui est monté sur scène et s'est brièvement emparé de son micro, avant d'être interpellé par les autorités. Selon un journaliste de France 2, "l'homme voulait protester contre la présence de la Grande-Bretagne à l'Eurovision après le Brexit".

