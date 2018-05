VIDEOS. Israël remporte l'Eurovision 2018, la France termine 13e avec le duo Madame Monsieur

Le duo Madame Monsieur ne parvient pas à mettre fin à la malédiction qui sévit pour les Français depuis 1977 dans ce concours.

Caramba, encore raté ! Le duo français Madame Monsieur termine à la treizième place du concours de l'Eurovision 2018, qui se déroulait à Lisbonne samedi 12 mai. Marie Myriam et sa chanson L'Oiseau et l'Enfant, de 1977, n'ont toujours pas de successeur. Septième après le vote du jury, la France a dégringolé de six places après la prise en compte des votes du public. Ce qui, au final, place Madame Monsieur moins bien qu'Alma l'an passé.

La compétition est remportée par la candidate israélienne Netta Barzilai et sa chanson féministe,réagissant à la polémique #MeToo. Pour preuve le refrain : "I'm not your toy, you stupid boy". Chypre et l'Autriche complètent le podium. C'est le quatrième succès israélien dans l'épreuve, après 1978, 1979 et 1998.