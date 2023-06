Musique : excentricité, monarchie et ballon rond… qui est vraiment Elton John ?

Elton John est en concert à Paris, mercredi 21 juin, dans le cadre d’une tournée d’adieux à la scène. Le JT du 20 Heures se glisse dans la tête du chanteur.

Une star de la pop britannique, à l’allure parfois excentrique. Dans les années 70, Elton John révélait sa bisexualité à la Une d’un magazine, et se plaçait comme défenseur des droits de cette communauté, ce qu’il fera tout au long de sa carrière. Depuis, il multiplie ses engagements, et a même ouvert une fondation pour les victimes du Sida. "Je me sentirais pourri de ne rien faire. J’ai déjà beaucoup de chance de ne pas être victime de la maladie", a-t-il confié à ce sujet.

Un fou de football

Il est également connu pour ses costumes multicolores, et entretient des liens étroits avec la monarchie britannique. Il a été anobli pour ses services rendus à la musique. Diana était une amie complice, à laquelle il a rendu hommage à ses funérailles, avec la chanson Candle In The Wind. Enfin, Elton John est un amoureux du ballon rond. Il a assisté à son premier match à 5 ans à Watford (Royaume-Uni), et a racheté le club de la ville 25 ans plus tard. "Si je n’avais pas eu le club de foot, dieu sait ce qui me serait arrivé", a-t-il d’ailleurs déclaré.