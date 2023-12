Versailles, Chambord, la Tour Eiffel : quand la musique électronique fait vibrer le patrimoine français

Plusieurs DJ français, de renommée internationale, comme Jean-Michel Jarre, David Guetta ou Michael Canitrot, vont se produire prochainement dans des lieux au patrimoine d'exception. Une façon de sublimer à la fois la musique et le patrimoine.

Jean-Michel Jarre au château de Versailles

Jean-Michel Jarre ouvre le bal, avec un show en réel et en virtuel depuis la galerie des Glaces du Château de Versailles le soir du 25 décembre, l'année des 400 ans du lieu. Un spectacle retransmis sur les chaînes de télévision françaises (Groupe M6-W9) et internationales, à la radio (RTL) et via des plateformes dédiées.

JMJ est un habitué des sites d'exception. L'artiste aux 85 millions d'albums vendus avait, entre autres coups d'éclat, célébré le passage à l'an 2000 au pied des pyramides de Gizeh en Egypte. C'est un pionnier dans l'art de sortir l'électro des clubs pour s'offrir de nouveaux horizons. "Pour les concerts, dès le début de ma carrière, j'ai voulu rompre avec le standard des salles habituelles, et aujourd'hui cette influence se retrouve chez de jeunes acteurs de la musique électronique qui agissent de la même manière", commente pour l'AFP l'artiste septuagénaire.

Michael Canitrot, DJ du "Monumental tour"

Michael Canitrot est un des héritiers de Jean-Michel Jarre. "Il a ouvert des portes, tout comme les Daft Punk ont amené un autre niveau dans l'esthétique des concerts, tout comme Laurent Garnier qui a montré la voie comme globe-trotter", décrit Michael Canitrot pour l'AFP.

Son Monumental tour propose des shows, tant visuels que sonores, dans des lieux iconiques, comme l'Abbaye du Mont-Saint-Michel, ou moins connus, comme le Phare des Baleines sur l'Île de Ré. Fin novembre, il a mis en boîte un spectacle sur la Tour Eiffel, qui sera diffusé le 27 décembre, jour du centenaire de la disparition de son créateur, Gustave Eiffel. Ce show de près d'une heure sera visible sur les réseaux sociaux de la Tour Eiffel et de l'artiste, avant une diffusion télévisée sur la chaîne Cstar. Suivront une diffusion sur C8 et un replay sur myCANAL. "C'est un honneur, une sorte d'aboutissement dans ma carrière", se réjouit le quadragénaire, qui ne compte pas s'arrêter là, rêvant de la colline du Corcovado, au Brésil, pays où il rencontre un beau succès.

🔴 Le Monumental Tour de Michael Canitrot pose ses valises à la Tour Eiffel



David Guetta au château de Chambord

Le Domaine national de Chambord, connu mondialement pour son château, accueillera David Guetta le 29 juin 2024. Le quinquagénaire succède dans ce lieu à des stars internationales comme Sting (2022) et Imagine Dragons (2023). Les 30 000 tickets pour Chambord se sont écoulés en cinq minutes, selon ses réseaux sociaux. Devant DJ Snake et les Daft Punk (séparés depuis 2021), Guetta trône en tête du trio des artistes français, rois de l'export dans le classement 2023 de Spotify, leader du marché musical des plateformes.

Guetta est lui aussi un habitué du patrimoine français. Il avait célébré le réveillon du 31 décembre 2020 avec un concert caritatif face à la pyramide de verre du musée du Louvre, en livestream puisque planait la menace du Covid-19. Encore une pyramide, après la vraie, décor pour Jarre, et celle, futuriste, dans laquelle étaient installés les Daft Punk, dévoilée en 2006 au festival californien de Coachella.

DJ Snake, remplissage monumental

Il faut aussi ajouter à cette bande, DJ Snake, le plus jeune, dans sa trentaine. En 2017, l'artiste avait mixé sur le toit de l'Arc de Triomphe. Le monument figure d'ailleurs sur la pochette de son album Carte blanche. Celui qui a collaboré avec les plus grands noms de la pop internationale (Justin Bieber, Selena Gomez, Cardi B ou encore Jung Kook de BTS) s'attaque désormais au Stade de France, site détenteur du label architecture contemporaine remarquable.

Au début du mois, DJ Snake a vendu en un clin d'oeil les 80 000 places de son concert au Stade de France, qui aura lieu dans un an et demi, le 10 mai 2025. Et dans la foulée, le même soir, il se produira en "after-party" à Bercy (Accor Arena), enceinte de 20 000 places.