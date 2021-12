Quand l’électro rencontre le patrimoine : le DJ Michael Canitrot poursuit son "Monumental Tour" au château de Pierrefonds dans l’Oise

Après le Mont-Saint-Michel, le château de Vincennes et le Phare des Baleines sur l’île de Ré, le "Monumental Tour" du DJ et producteur Michael Canitrot fait étape au château de Pierrefonds dans l’Oise pour un son et lumière électro exceptionnel et unique. A découvrir bientôt sur les réseaux sociaux.

A l’initiative du DJ et producteur Michael Canitrot, le Monumental Tour est un concept de tournée alliant électro, histoire et architecture. Un show unique pour un lieu unique, alliant musique et mapping vidéo géant retraçant l’histoire du monument visité. Après le Château de Vincennes, le Phare des Baleines de l’île de Ré, le Musée de l'Automobile de Mulhouse et l’Abbaye du Mont-Saint-Michel, le DJ et son équipe ont investi le magnifique Château de Pierrefonds dans l’Oise.

"Depuis tout petit, j'ai eu la chance grâce à mes parents de visiter beaucoup de châteaux, et du coup je me suis passionné pour l’Histoire, l’architecture ; et j’ai eu envie de faire cohabiter ces deux passions et en même temps porter un message, qui est celui de valoriser le patrimoine sous un nouvel angle et de continuer à démocratiser la musique électronique", explique Michael Canitrot.

Spectacle, et appel aux dons

Pour ces shows, comme pour les autres, Michael Canitrot s’est entouré d’un collectif d'architectes et de designers pour créer ce mapping géant sur mesure retraçant aussi l’histoire de ce château fort bâti à la fin du 14e siècle, en partie détruit, puis reconstruit sous le Second Empire par l’architecte Eugène Viollet-le-Duc, à la demande de Napoléon III. "Cette réinvention, c’est une réinvention permanente. Et il n’y a pas de limite à cette réinvention artistique dès lors que qu’elle parle à des publics, et ces publics sont bien ceux d’aujourd’hui. Donc, il n’y a pas de contrastes brutaux, nous sommes au contraire dans un dialogue artistique permanent et continu à Pierrefonds", explique Xavier Bailly, l’administrateur du château.

Pour assurer les premières parties, le DJ invite des jeunes talents de l’électro comme ici Sam Koxx et Tolvy. Capté pour être diffusé sur les réseaux sociaux, le Monumental Tour est aussi l’occasion pour Michael Canitrot de faire passer un autre message sur la nécessaire préservation de nos monuments, de notre patrimoine, qui font la richesse de la France : "On va mettre en place des dons sur cet évènement, les gens pourront participer quand ils vont regarder le spectacle en ligne. Puisqu’on a la chance d’avoir ces lieux-là, faisons en sorte de les préserver pour les transmettre aux générations futures et que ça continue finalement à inspirer les artistes aussi".

Pour découvrir ce dernier concert du Monumental Tour, il faudra attendre le 19 décembre prochain sur les réseaux sociaux de Michael Canitrot. En attendant, vous pouvez profiter des précédents spectacles à Vincennes, sur l’île de Ré et au Mont-Saint-Michel qui ont largement dépassé le million de vues.